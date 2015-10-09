Відкриття пункту пропуску в Станиці Луганській перенесли - бояться провокацій

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Луганської ОВЦА.

Як зазначив керівник області Георгій Тука, ОВЦА неодноразово анонсувала відкриття 10 жовтня 2015 пішохідного пункту пропуску з окупованої території у Станиці Луганській.

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Однак, підкреслив він, «за наявною у нас інформацією, в день відкриття пункту пропуску готувався ряд провокацій з боку бойовиків. У зв'язку з цим на незначний термін ми змушені відкласти його відкриття».

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«Для нас важлива, в першу чергу, безпека людей, які будуть переходити лінію розмежування», - зазначив керівник ОВЦА.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 10 жовтня, у Станиці Луганській мали намір відкрити пішохідний пропускний пункт через річку Сіверський Донець на тимчасово окуповану територію.