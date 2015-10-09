Завтра на Луганщині відкриють відновлений перехід через Сіверський Донець

Про це повідомили у прес-центрі АТО на Луганщині.

Зазначається, що на сьогодні продовжують відновлення ліній комунікації, а також інфраструктури Луганської області.

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"Працює бригада військових інженерів з відновлення пішого переходу через Сіверський Донець поблизу Станиці Луганської. Завтра планується його офіційне відкриття", - йдеться у повідомленні.