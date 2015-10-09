Завтра на Луганщині відкриють відновлений перехід через Сіверський Донець
11:19, 09 жовтня 2015Суспільство
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Біля Станиці Луганської завтра відкриють відновлений перехід через Сіверський Донець.
Бригада відновлює піший перехід через Сіверський Донець / vlada.io
Про це повідомили у прес-центрі АТО на Луганщині.
Зазначається, що на сьогодні продовжують відновлення ліній комунікації, а також інфраструктури Луганської області.
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"Працює бригада військових інженерів з відновлення пішого переходу через Сіверський Донець поблизу Станиці Луганської. Завтра планується його офіційне відкриття", - йдеться у повідомленні.
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