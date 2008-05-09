Регіонали відхрестилися від спільного проекту з БЮТ

Фракція Партії регіонів має намір наступного пленарного тижня подати до Верховної Ради свій проект закону про внесення змін до Конституції України.

Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат, член фракції Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ.

За його словами, у понеділок фракція ПР обговорить остаточний проект закону та збере 150 підписів для його реєстрації в парламенті.

«Проект змін до Конституції вже практично готовий і ми в понеділок на фракції будемо його обговорювати», - сказав він.

В той же час А.КЛЮЄВ відмовився назвати основні положення даного законопроекту. При цьому, за його словами, Партія регіонів наполягає на збереженні парламентсько-президентської форми правління, але на чіткому розмежуванні повноважень кожної з гілок влади.

Народний депутат також спростував чутки, що фракція Партії регіонів та БЮТ готують спільний законопроект щодо внесення змін до Конституції.

«Немає жодного спільного тексту», - сказав А.КЛЮЄВ. При цьому він зазначив, що фракція Партії регіонів буде голосувати за створення парламентської комісії, яка розглядатиме конституційні законопроекти.