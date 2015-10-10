Ющенко разом з екс-президентами Польщі, Румунії, Боснії і Герцеговини та Сербії взяв участь у конференції в Болгарії

Як повідомляє Польське радіо, у Болгарії відбулася дводенна конференція «Нове бачення і сусідства в Європі» за участю, зокрема, колишніх президентів Польщі, України, Румунії, Боснії і Герцеговини, Сербії та нинішнього президента Болгарії Росена Плевнєлієва.

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Представники країн Центральної Європи обговорили проблеми міграції, солідарності, євросоюзної політики сусідства, Східного партнерства, а також питання переселенців в Україні.

Ющенко звернув увагу на величезну хвилю переселенців через російську агресію і наголосив, що суспільства Заходу не помічають значення цієї проблеми. Натомість екс-президент Польщі Броніслав Коморовський підкреслив, що необхідно не допустити, аби імміграційна криза на Близькому Сході відвернула увагу від східної політики Європейського Союзу. На його думку, на відміну від Східного партнерства, політика ЄС стосовно південних сусідів не вдалася. «Продовження Східного партнерства – це нині завдання для країн, які межують із цим простором», – сказав Коморовський.

Президент Болгарії застеріг від спроб поділу континенту, вказуючи, зокрема, на постійне намагання Росії створювати сфери впливів не тільки у кордонах колишнього СРСР, а й, наприклад, на Балканах. «Сьогодні Росія застосовує дуже небезпечну і характерну для XIX століття політику зон впливів, створення заморожених конфліктів, що використовуються з метою дестабілізації інших країн, прикладом чого є Україна», – наголосив Плевнєлієв.