Ракету AGM-188A Rusty Dagger, яку створили для України, інтегрували на F-16 (фото)

Крилата ракета Rusty Dagger успішно пройшла чергові випробування.

Підрозділ Team Eglin Test Enterprise оперативно завершив інтеграцію на багатофункціональний винищувач F-16 боєприпасу сімейства Family of Affordable Mass Munitions - Lugged (FAMM-L) під час випробувань, які відбулися у березні 2026 року. Про це повідомили Повітряні сили США, передає Defense Express.

У пресрелізі зазначили, що під час тестувань були перевірені льотна сумісність ракети типу FAMM-L та винищувача F-16, функціональність, і врешті-решт ракету встановили на літак та її пуск з винищувача.

За словами підполковника Бретта Тіллмана, який є командувачем 780-ї випробувальної ескадрильї, Повітряні сили змогли "з неймовірною швидкістю" безпечно протестувати та інтегрувати таку важливу можливість.

Також під час тестувань нового боєприпасу "були залучені експериментальні конфігурації та здійснені ризиковані розширення кордонів можливого".

"І хоча в дописі йдеться про боєприпас сімейства FAMM, а деталі про нього не розкриваються, в ньому вгадується крилата ракета AGM-188A Rusty Dagger, що створюється компанією Zone 5 Technologies у рамках програми ERAM, також на самій ракеті можна роздивитися напис "Extended Range Attack Munition"", - додають у Defense Express.

Водночас у Zone 5 Technologies відзначили, що пишаються підтримкою швидкої інтеграції Rusty Dagger на винищувачі F-16, реалізуючи концепцію доступного далекобійного озброєння.

Аналітики нагадали, що крилата ракета Rusty Dagger успішно пройшла чергові випробування, під час яких зі спорядженою реальною бойовою частиною їй вдалося уразити визначену ціль. Своєю чергою завершення інтеграції таких ракет на винищувачі F-16 буде означати, що Україна наближається до отримання на озброєння крилатих ракет Rusty Dagger.

"AGM-188A Rusty Dagger - одна з двох крилатих ракет програми ERAM, яка стартувала у 2024 році і передбачала створення озброєння передусім для потреб України, хоча тепер ця ракета також бере участь у програмі доступного далекобійного озброєння для американського війська. Постачання першої партії очікується до кінця цього року, водночас раніше повідомлялося, що нібито ще восени минулого року Україна мала отримати тестову партію ракет ERAM, втім, наразі цьому немає жодних підтверджень", - підкреслили у Defense Express.

