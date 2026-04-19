В Єгипті знайшли ідеально круглий храм, якому 2000 років: археологи розкрили деталі (фото)

Храм мав у своєму складі мережу водопровідної інфраструктури, що свідчить про важливість стародавнього міста та Нілу.

В Єгипті археологи виявили круглу споруду, присвячену божеству Пелусію. Цей храм, якому 2200 років, має складну водопровідну інфраструктуру і колись був з'єднаний з Нілом, що передбачає використання для ритуалів з водою.

За даними Міністерства туризму та старожитностей Єгипту, храм було виявлено в стародавньому місті Пелусій, і з огляду на його стратегічне розташування неподалік від гирла Нілу, він використовувався як фортеця за часів фараонів, а під час розквіту Римської імперії – як митний пункт. У 2022 році археологи виявили на цьому місці храм Зевса, висічений з рожевого граніту, пише Livescience.

Спочатку храм Пелусія археологи знайшли у 2019 році, і тоді часткові розкопки чверті території виявили круглу споруду з червоної цегли. Фахівці інтерпретували його як будівлю міського сенату, сказав Хешам Хусейн, голова Центрального управління з питань старожитностей Нижнього Єгипту та Синаю. Але після завершення повних розкопок храму ця інтерпретація змінилася.

Яким був храм

Святилище розташовувалося навколо круглого басейну діаметром близько 35 м з квадратним постаментом посередині. Можливо, в ньому знаходилася величезна статуя бога Пелусія, ім'я якого походить від давньогрецького слова, що означає "бруд" або "мул". Навколо басейну розташовувалися водні канали та водосховища. У басейні, з'єднаному з одним із рукавів Нілу, археологи виявили воду та нільський мул, що вказує на символічний зв'язок із Пелусієм.

Грунтуючись на стратиграфічних шарах на цьому місці, експерти зробили висновок, що храм Пелусія був побудований у II столітті до н. е. і постійно використовувався до VI століття н. е.

Про що свідчить відкриття

Унікальний архітектурний дизайн храму, що поєднує давньоєгипетські традиції з грецьким і римським стилями, втілював культурний обмін між Єгиптом та рештою світу, заявив Хішам Ель-Лейті, виконувач обов'язків генерального секретаря Вищої ради з питань старожитностей Єгипту.

Ель-Лейті назвав цю знахідку "надзвичайно значущою", оскільки вона показує, що Пелусій колись був видатним містом у дедалі більш космополітичному стародавньому світі.

