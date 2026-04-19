Ормузька протока перейшла з відкритого режиму в закритий менш ніж за 24 години, – CNN

США та Іран, як і раніше, далекі від згоди щодо питання здачі та вивезення іранського високозбагаченого урану

Після нетривалої надії на відновлення роботи одного з найжвавіших водних шляхів світу – Ормузької протоки – ситуація знову погіршилася, менш ніж за 24 години зробивши різкий поворот, пише CNN.

У п’ятницю міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що протока буде повністю відкрита, додавши, що Іран координуватиме судноплавні маршрути. Однак потім Трамп заявив, що блокада іранських портів з боку США триватиме "на повну силу" до завершення "угоди" з Іраном.

А всього через добу Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що знову заблокував протоку, пославшись на триваючу блокаду іранських портів з боку США.

"Наближення до Ормузької протоки розглядатиметься як співпраця з ворогом, і будь-яке судно, що порушує правила, переслідуватиметься", – йдеться в заяві КСІР.

У суботу іранські військові знову заявили, що транзит для комерційного судноплавства буде суворо обмежений доти, доки триває блокада з боку США. На підтвердження цього, поблизу узбережжя Оману було обстріляно два судна, причому, за словами капітана танкера, за першу атаку відповідали іранські катери.

Трамп, у свою чергу, наполягав на тому, що переговори з Іраном йдуть дуже добре, але США не піддадуться шантажу. Рада національної безпеки Ірану заявила, що Тегеран розглядає "нові пропозиції" від США, але поки що не відповів.

Крім судноплавства через протоку, сторони, як і раніше, далекі від згоди з питання про здачу та вивезення іранського високозбагаченого урану, а також щодо програми збагачення, що триває.

При цьому перемир'я закінчується всього через три дні, і Трамп заявив, що не знає, чи буде воно продовжено.

Іранський режим, схоже, не налаштований на компроміс

Іранський генерал Мохаммед Накді заявив у суботу, що "якщо війна поновиться, ми використаємо ракети, виробництво яких заплановано на травень 2026 року".

При цьому іранські джерела повідомили CNN, що очікують проведення другого раунду переговорів наступного тижня, США досі публічно не підтвердили свої плани, а перемир'я закінчується вже 21 квітня.

Водночас є ознаки того, що за лаштунками ведуться запеклі переговори. У суботу вдень у Вашингтоні були помічені високопоставлені американські чиновники, які прибули до Білого дому, зокрема міністр оборони Піт Хегсет, директор ЦРУ Джон Раткліфф та голова Об'єднаного комітету начальників штабів.

Президент США Дональд Трамп вкотре заявив про прогрес у переговорах з Іраном. Тим часом Тегеран звинувачує Трампа у брехні щодо статусу Ормузької протоки та збагаченого урану. Представник режиму заявляє, що варіант з передачею урану Вашингтону в Ірані не розглядається.

Тим часом WSJ повідомляє, що військові Сполучених Штатів Америки готуються до висадки на танкери, пов'язані з Іраном. Також можливе затримання таких суден у міжнародних водах, що означатиме розширення військово-морських операцій США за межі Близького Сходу.

