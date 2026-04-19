Трамп звинуватив Іран у порушенні перемир'я і пригрозив новими ударами

Представники США уже прямують на переговори в Ісламабад, повідомив очільник Білого дому.

Американські представники вирушили в Ісламабад для переговорів. Про це заявив президент США Дональд Трамп у своєму дописі в Truth Social. За його словами, Сполучені Штати пропонують Ірану "справедливу і розумну угоду".

Він наголосив, що напередодні Іран відкрив вогонь в Ормузькій протоці, чим порушив домовленість про припинення вогню.

"Багато куль були спрямовані на французький корабель і вантажне судно з Великої Британії. Це було негарно, чи не правда? Мої представники їдуть в Ісламабад, Пакистан, – вони будуть там завтра увечері для переговорів", - зазначив Трамп.

Те, що Іран нещодавно оголосив про закриття Ормузької протоки, президент США назвав дивним, мовляв, Сполучені Штати і так її блокували.

"Вони допомагають нам, самі того не усвідомлюючи, і саме вони втрачають від закриття проходу 500 мільйонів доларів у день! США нічого не втрачають. Насправді просто зараз багато кораблів прямують у США, Техас, Луїзіану й Аляску для завантаження", - написав очільник Білого дому.

Він заявив, що США пропонують Ірану "дуже справедливу й розумну угоду", і висловив сподівання, що Іран її прийме, "тому що, якщо вони цього не зроблять, США виведуть з ладу всі електростанції і всі мости в Ірані".

"Більше ніякого крутого хлопця! Вони швидко здадуться, здадуться легко, і якщо вони не приймуть угоду, для мене буде честю зробити те, що необхідно, що повинні були зробити інші президенти Ірану за останні 47 років. Настав час покінчити з іранською машиною убивств!" - написав Трамп.

Як повідомляв раніше УНІАН, напередодні, після оголошення Іраном про розблокування Ормузької протоки Іран почав обстрілювати судна. За даними джерел у сфері морської безпеки, судна отримували радіоповідомлення від іранських військово-морських сил про нібито "закриття протоки" та заборону на прохід.

Утім, ще 18 квітня Трамп заявляв про прогрес у переговорах з Іраном. Він запевняв, що переговори тривають, попри чутки про те, що сторони відмовилися продовжувати діалог. "Вони хотіли знову перекрити протоку, як робили це протягом багатьох років. Вони не зможуть нас шантажувати", - додав президент США.

За даними джерел Axios, війна в Ірані може поновитися в найближчі дні, якщо не відбудеться прориву. Видання зазначило, що нова заява Ірану про закриття протоки, а також численні атаки на кораблі в Ормузькій протоці відбулися менш ніж через 24 години після того, як Трамп заявив, що угода про припинення війни може бути укладена протягом одного-двох днів.

