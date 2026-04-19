'Я не Володя Зеленський': Лукашенко відзначився черговою безглуздою заявою

Він не хоче зустрічі з Трампом у стилі васала та імператора і натякнув, що погодиться на неї лише за певних обставин.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко висловив готовність до великої угоди зі США, але його можлива зустріч з главою Білого дому Дональдом Трампом не повинна бути схожою на "зустріч васала та імператора".

В інтерв'ю підконтрольному телеграм-каналу "Пул першого" він сказав, що перебуває не в тій ситуації, щоб "кланятися і щось випрошувати" у Вашингтона.

"Неправда, що я просто горю бажанням побувати в США і потиснути руку Дональду Трампу... Я ж не Володя Зеленський, який побіжить до Дональда Трампа просити гроші або зброю", - висловив свої міркування Лукашенко.

Угода зі США

Щодо угоди з Вашингтоном, Лукашенко сказав, що сторони все ще обговорюють "велику угоду", в якій потрібно врегулювати "певні питання".

"У нас набагато більше питань, які потрібно врегулювати. І це тема великої угоди. Як тільки ми підготуємо це на низькому рівні, ми готові з Дональдом зустрітися і підписати цю угоду", - запевнив він.

Інші заяви Лукашенка

5 квітня Лукашенко заявив, що американський лідер Дональд Трамп нібито врахував його рекомендації щодо ситуації на Близькому Сході і почав поступово дистанціюватися від війни в Ірані.

А 6 квітня український дипломат і політик Роман Безсмертний сказав, що заяви білоруського диктатора Олександра Лукашенка про те, що його країна готується до війни, є чітким виконанням вказівок, що надходять з Москви.

