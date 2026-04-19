Адмірал оцінив можливість Євросоюзу створити альтернативу НАТО

НАТО - це "ідеальна організація, щоб захищати себе", тому альтернативу створювати немає сенсу, вважає адмірал.

Більшу частину рахунку НАТО оплачують країни, які не є членами Євросоюзу, тому до створення Європейської об'єднаної оборонної організації ще далеко.

Таку думку в етері Radio NV висловив Роб Бауер, адмірал, голова Військового комітету НАТО, оцінюючи перспективи оборонного союзу ЄС як певної альтернативи НАТО.

"Коротка відповідь така: шанси на це близькі до нуля. Доки держава є основою нашої багатосторонньої співпраці, буде дуже важко дійти згоди щодо спільної політики у зовнішніх справах, спільної політики у сфері безпеки, спільної політики щодо всіх питань, які потребують швидшої та спільної реакції з боку держав", - зауважив він.

Відео дня

Адмірал зазначив, що 97% території ЄС захищає НАТО. "Єдині країни, про які ми говоримо, що не входять до НАТО, - це Ірландія, Австрія, Мальта і Кіпр. Тож це небагато людей. Більшу частину рахунку НАТО все ще оплачують країни, які не є членами ЄС. Тож ми далекі від Європейської об'єднаної оборонної організації", - сказав Бауер.

В цілому він вважає дивним йти цим шляхом, якщо є НАТО, адже більшість країн ЄС є членами цієї організації. За словами голови Військового комітету НАТО - це "ідеальна організація, щоб захищати себе".

"Тож давайте працювати над цим, зміцнювати цю організацію. Тільки тоді, коли європейські країни стануть сильнішими завдяки угодам у Гаазі, де ми домовились придбати необхідне обладнання і можливості протягом наступних 5-10 років, ми досягнемо тих можливостей, які зараз є лише у США", - сказав Бауер.

Він додав, що якщо це станеться, якщо європейські країни придбають можливості, які зараз є лише у США, то європейські країни "стануть сильнішими і зможуть діяти як самостійно, так і в рамках Альянсу".

Євросоюз, НАТО і США

Як повідомляв УНІАН, раніше у Bloomberg зазначили, що Євросоюз проведе імітаційні навчання щодо механізму взаємної допомоги у разі нападу - пункту договору про створення блоку, який став актуальнішим на тлі напруженості в НАТО.

За словами високопоставленого представника ЄС, ці навчання імітуватимуть процес ухвалення рішень, якщо держава-член звернеться до інших країн ЄС по військову підтримку. Навчання відбудуться за участю послів ЄС у Брюсселі, а потім на зустрічі міністрів оборони на Кіпрі в травні.

