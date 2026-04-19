У Таганрозі після ракетного удару загорівся завод з виробництва дронів для армії РФ

На заводі виробляють дрони "Молнія", а також комплектуючі для безпілотника "Оріон".

Вночі 19 квітня російський Таганрог атакували ракети, після чого в районі одного з підприємств виникла пожежа.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив ракетний удар по регіону. Він заявив, що постраждала комерційна інфраструктура, виникла пожежа на території складських приміщень.

За даними місцевих жителів, було атаковано Таганрозький автомобільний завод (ТагАЗ). У минулому тут збирали легкові та вантажні автомобілі різних марок, але останнім часом у зв'язку з фінансовими проблемами на території заводу виробляли дрони для російської армії.

За даними OSINT-аналізу Astra, у Таганрозі під удар потрапило підприємство ТОВ "Атлант Аеро", яке знаходиться на території ТаГАЗу. Це завод з розробки та виробництва БПЛА. Там, зокрема, випускають ударно-розвідувальні дрони типу "Молнія", а також комплектуючі для безпілотника "Оріон".

"Атлант Аеро" вже раніше зазнав атаки в січні. Тоді було зруйновано головний цех заводу.

Інші атаки на РФ

18 квітня дрони атакували місто Новокуйбишевськ у Самарській області РФ, де знаходиться нафтопереробний завод, після атаки на НПЗ виникла пожежа.

А в ніч на 16 квітня дрони атакували Краснодарський край у Росії та завдали удару по нафтопереробному заводу в Туапсе – одному з найбільших у Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: