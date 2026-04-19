Радники дали Трампу важливу пораду щодо Ірану, але він її проігнорував, - WSJ

Трамп закопує усе глибше свій політичний рейтинг та авторитет американської влади загалом.

Радники Дональда Трампа закликають його обмежити свої публічні коментарі щодо війни в Ірані, особливо спонтанні, бо вони шкодять рейтингам президента США та загалом його публічному іміджу. Однак сам Трамп ці заклики ігнорує. Про це пише The Wall Street Journal (WSJ).

Видання описує числені приклади того, як Дональд Трамп робить суперечливі заяви чи то у власній соцмережі Truth Social, чи то безпосередньо в коментарях журналістам. У проміжку кількох годин він може то обіцяти знищення цивілізацій, то розповідати про майже укладений вічний мир і всесвітнє процвітання. Він то вимагає від НАТО допомоги у відкритті Ормузької протоки, то стверджує, що США нічия допомога не потрібна.

За словами співрозмовників видання, часто ці заяви робляться без узгодження з його найближчими радниками, що ставить під загрозу дипломатичні зусилля.

Відео дня

"Найближчі помічники Трампа по черзі радили президенту обмежити кількість імпровізованих інтерв’ю, оскільки вони лише переконували громадськість у тому, що його заяви суперечать одна одній. На деякий час він погодився стриматися, але незабаром все повернулось назад", – пише WSJ.

Деякі радники заохочували Трампа виступити з промовою перед нацією, щоб заспокоїти суспільство і показати, що у Білого дому є чіткий план щодо Ірану. Спочатку Трамп опирався, але зрештою таки виступив з промовою 1 квітня. У своєму виступі президент розповів про успіхи на полі бою і що військові цілі США будуть виконані "дуже скоро". Але так і не пояснив, як саме США вийдуть з війни.

Війна в Ірані: останні новини

Як писав УНІАН, ситуація навколо Ормузької протоки різко загострилася. Після початкових заяв про начебто розблокування водного шляху Корпус вартових ісламської революції знову обмежив судноплавство. Вже зафіксовано обстріли поблизу Оману.

Також ми писали, що Дональд Трамп скликав нараду в Ситуаційній кімнаті Білого дому за участю ключових чиновників, щоб обговорити загострення навколо Ірану. У разі відсутності швидкого дипломатичного прориву бойові дії на Близькому Сході можуть відновитися вже найближчими днями.

