Пєсков розповів про марні 'ілюзії' щодо Орбана

У Кремлі поспішають викреслити Угорщину зі списку друзів.

У Кремлі не оцінили зусилля Угорщини щодо блокування європейської допомоги Україні. Відповідну заяву зробив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

У коментарі російським пропагандистам він висловив упевненість, що Євросоюз знайшов би спосіб розблокувати кредит на 90 мільярдів євро для України навіть у тому випадку, якби партія Віктора Орбана виграла вибори.

"Так чи інакше вони б знайшли спосіб, як ці гроші розблокувати, з Орбаном чи без Орбана. Послухайте, тут не потрібно плекати якихось ілюзій з цього приводу", - сказав Пєсков.

Як режим Орбана служив Кремлю

Раніше УНІАН писав про серію "злитих" у ЗМІ аудіозаписів із розмовами між керівництвом Росії та Угорщини. Так, під час однієї недавньої телефонної розмови Орбан особисто обіцяв Путіну "допомогти у будь-який спосіб" і запевняв, що він "може бути корисним" і завжди "до ваших послуг". При цьому Орбан висловлював готовність стати "мишею для російського лева", натякаючи на відому байку.

Подібний рівень послужливості демонстрував глава МЗС Угорщини Петер Сійярто у спілкуванні з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Угорський міністр, зокрема, обіцяв домогтися виключення з європейських санкцій сестри одного з російських олігархів і висловлював готовність допомогти в інших питаннях. Зі свого боку Лавров прямо інструктував Сійярто, як потрібно блокувати просування України до членства в ЄС.

Вас також можуть зацікавити новини: