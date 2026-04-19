У Білорусі видно 'чіткі приготування до військової ескалації', - Кулеба

Досвід 2022 року показує, що Росія досі розглядає Білорусь, як інструмент у війні проти України.

Білорусь залишається інструментом Росії в її агресії проти України. Про це заявив колишній міністр зовнішніх справ Дмитро Кулеба, коментуючи підозрілу активність білоруської армії біля українських кордонів.

Він нагадав, що у 2022 році Білорусь надала свою територію і повітряний простір Росії для наступу на Київ. Тоді власне білоруська армія залишилася осторонь, а в непублічних контактах білоруські чиновники "розводили руками" і стверджували, що нічого не можуть вдіяти з російським наступом з їхньої території.

"Тобто, в принципі, висновок номер один. Росія бачить Білорусь як другий фронт, який вона хотіла б відкрити проти України", – зазначає Кулеба.

Екс-міністр перераховує низку ознак того, що Путін, ймовірно, готує Білорусь до прямого вступу у війну.

Перша ознака – це безперервні військові навчання, з яких білоруська армія не вилазить вже п’ять років. Причому проходять ці навчання під пильним наглядом російських інструкторів.

Друга ознака – явний акцент білоруського керівництва на мобілізаційній готовності всієї Білорусі, а не лише її збройних сил.

Крім того Кулеба вказує на інші тривожні ознаки – масштабні командно-військові маневри, посилення Білорусі російськими системами ППО і дедалі більша пряма взаємодія між російською і білоруською арміями.

"Я впевнений, що росіяни допомагають дуже серйозно готувати Білорусь. Комплекс факторів, який ми спостерігаємо, говорить про якісно новий рівень підготовки Збройних сил Білорусі до певних дій під контролем, наглядом і у супроводі Російської Федерації. Чи означає це, що ось-ось Білорусь піде в наступ? На мою думку, наразі не означає. Ще багато що може відбутися", – переконаний екс-міністр.

На думку Кулеби, Лукашенко є достатньо хитрим і розумним, аби усвідомити наслідки прямого вступу Білорусі у війну.

"Його мрія – це зберігати Білорусь як такий квазі-острів, законсервований Радянський Союз. І щоб його солдати не гинули, щоб його міста не руйнували. Але Путін, очевидно, тягне його в цю історію. Тому я не бачу, що прямо ось-ось почався наступ, але на мою думку, те, що відбувається, є чіткими приготуваннями до військової ескалації", – переконаний колишній дипломат.

Військова активність в Білорусі

Як писав УНІАН, раніше цього тижня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка виявила підозрілу активність білоруської армії поблизу кордону з Україною. Зокрема, білоруси почали будувати дороги у напрямку України та облаштовувати артилерійські позиції.

За словами Зеленського Україна передала попередження фактичному керівництву Білорусі, що готова захищати свою територію. Зеленський також нагадав Лукашенку про долю венесуельського диктатора Мадуро.

Вас також можуть зацікавити новини: