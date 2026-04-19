'Дуже тривожний сценарій': адмірал оцінив можливість того, що Росія атакує країну ЄС

Якщо це станеться, то США доведеться обирати.

Сценарій можливого нападу Росії на країну Європейського Союзу розглядається і викликає занепокоєння у НАТО.

Про це в ефірі Radio NV сказав Роб Бауер, адмірал, голова Військового комітету НАТО, відповідаючи на запитання щодо аналітичних прогнозів, що Росія, можливо, атакує країну Європейського Союзу і відкриє ще один фронт десь у ЄС.

"Я вірю в це, але це не пов'язано з Україною, це пов'язано з Китаєм. Сценарій, який дуже турбує НАТО, полягає у тому, що якщо Китай почне налагоджувати зв'язки з Росією і Тайванем, то в їхніх інтересах, і було б дуже корисно, якби Росія напала на одного з союзників", - зауважив він.

Адмірал пояснив, що якщо це станеться, то Сполученим Штатам Америки доведеться обирати і воювати на двох фронтах: один фронт - це Європа, а інший - на Далекому Сході, в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

За словами Бауера, такий сценарій зараз розглядається і викликає занепокоєння у НАТО.

"Тоді Китай не воюватиме з НАТО, але Росія воюватиме. І оскільки Росія дедалі більше стає сателітом Китаю, їм, ймовірно, доведеться це зробити, інакше допомога Китаю припиниться, наприклад, в Україні. Так, я думаю, це дуже тривожний сценарій", - попередив він.

Готовність Європи до війни

Як повідомляв УНІАН, раніше агентство Reuters зазначало, що 10 країн Європи готують плани евакуації населення на випадок війни. Ініціатива враховує досвід повномасштабної війни в Україні.

Вадим Сухаревський, Герой України, заступник командувача Оперативного командування "Схід", екскомандувач Сил безпілотних систем Збройних сил України зауважив, що в питанні ймовірного нападу Росії на країни східного флангу НАТО потрібно розглядати різні сценарії і розробляти доктрини відповідно до них.

На запитання, як він оцінює стан і готовність наших європейських партнерів до цього, Сухаревський сказав, що "принаймні північний напрямок - намагаються впроваджувати наш досвід і стараються".

