Фіцо хоче прорватися до Путіна, але його не пускають

Прем'єр-міністр Словаччини будь-що хоче відвідати Москву.

Литва та Латвія відмовилися дозволити проліт літака прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо в напрямку Росії 9 травня. Про це він сам розповів у своєму відеозверненні.

Так, Фіцо поділився планами відвідати пам'ятні місця, пов'язані з Другою світовою війною – у самій Словаччині, у Німеччині, Франції та не тільки. Зокрема, він хоче побувати й на могилі невідомого солдата в Москві. Однак із останньою виникли труднощі.

"Литва і Латвія вже повідомили, що не дозволять перелетіти через їхню територію під час польоту до Москви. Що ж. Країни-члени Європейського Союзу не дозволять прем'єру іншої країни-члена Європейського Союзу летіти над їхньою територією", – повідомив Фіцо.

Відео дня

Словацький прем'єр пообіцяв знайти інший маршрут, згадавши, як минулого року йому вдалося прорватися до Путіна, попри заборону прольоту з боку Естонії.

Як писав УНІАН, Словаччина має намір подати позов до суду, щоб оскаржити рішення Європейського Союзу про заборону імпорту російського газу. За словами Фіцо, він вважає заборону на російський газ порушенням самих основ, на яких побудований ЄС.

Крім того, Словаччина погрожує заблокувати новий пакет санкцій проти РФ, доки не відновиться робота нафтопроводу "Дружба". При цьому блокувати кредит Україні на 90 млрд Фіцо не буде.

