Українцям пообіцяли літо з електроенергією, але є дві умови

Літо в Україні має пройти "більш-менш з електричною енергією". Про це в етері Київ 24 сказав нардеп Сергій Нагорняк, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Відповідаючи на запитання щодо прогнозів відключень світла влітку, він зауважив, що все залежатиме від погоди і ворожих атак на українську енергосистему.

Стосовно планових ремонтів енергооб’єктів Нагорняк зазначив, що у "Енергоатома" є чіткі регламенти щодо ремонтів своїх блоків.

"Зараз два атомні енергоблоки проходять ремонтну кампанію. За ними йтимуть наступні два блоки. Тому ми на собі не повинні відчути суттєвих змін щодо планових робіт на атомних електростанціях", - сказав депутат.

Так, вважає Нагорняк, "літо більш-менш має пройти з електричною енергією":

"Не думаю, що будуть якісь суттєві і тривалі відключення. Будемо сподіватися на роботу наших енергетиків і на ощадливе споживання українців", - зауважив нардеп.

Росіяни і Запорізька АЕС

Як повідомляв УНІАН, днями генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Ґроссі заявив, що окупована російськими загарбниками Запорізька атомна електростанція знову тимчасово втрачала усе зовнішнє живлення.

За його словами, електропостачання вже вдруге було втрачено за менше, ніж тиждень. В цілому це вже 14-й зафіксований такий випадок від початку повномасштабного вторгнення Росії.

