Мільйони за один постріл: США збивають 'Шахеди' неспівмірно дорогою зброєю, - NYT

У США немає економічно ефективної зброї для боротьби з дешевими іранськими дронами.

Протидія іранським безпілотникам обходиться США та їхнім союзникам надто дорогою ціною. Американський інститут підприємництва на початку квітня оцінив, що США витратили на війну приблизно від 25 до 35 мільярдів доларів, причому більша частина витрат припала на перехоплювачі. Як пише The New York Times, масовані дронові атаки дозволили Ірану скористатися прогалиною в американських оборонних інвестиціях, які історично віддавали пріоритет точним, але дорогим рішенням.

Авіаудари

В ідеальному сценарії літак раннього попередження виявляє безпілотник, коли той знаходиться за кілька сотень миль від цілі, і винищувач, наприклад, F-16, може використовувати ракети Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) II, щоб збити БПЛА з відстані близько шести миль.

Згідно з протоколом протиповітряної оборони, з кожного літака запускається від двох до трьох ракет. Дві ракети APKWS II і година польоту F-16 коштують приблизно 65 000 доларів, що трохи менше, ніж удвічі дорожче за іранський Shahed-136, який коштує близько 35 000 доларів.

Системи протидії дронам

Однією з наземних систем протидії дронам, розроблених США та їхніми союзниками спеціально для боротьби з дронами на ближній дистанції, є Coyote. Він може перехоплювати дрони на відстані до дев'яти миль. Два безпілотники Coyote коштують приблизно 253 000 доларів, що приблизно в сім разів більше, ніж іранський Shahed-136.

При цьому Coyote значно дешевший за багато інших наземних систем протиповітряної оборони, доступних США та їхнім союзникам, і історично ефективний у захисті важливих об’єктів. Але в останні роки американські військові закупили відносно невелику кількість цих систем.

Корабельні системи протиракетної оборони

Багато наземних систем протиракетної оборони більшої дальності, які США та їхні союзники можуть використовувати для боротьби з безпілотниками, коштують дорожче, оскільки вони призначені для збивання літаків і балістичних ракет, а не безпілотників. Наприклад, вбудована радіолокаційна система есмінця ВМС може виявляти безпілотники на відстані до 30 миль і збивати їх ракетами Standard Missile.

Як і у випадку з авіаударами, військовий протокол передбачає запуск щонайменше двох ракет. Дві ракети SM-2 коштують приблизно 4,2 мільйона доларів, що приблизно в 120 разів дорожче за іранську ракету Shahed-136.

Наземні системи протиракетної оборони

Стандартною системою ППО армії є "Патріот". Вона може збивати безпілотники на відстані до 27 миль за допомогою перехоплювачів PAC-3 Missile Segment Enhancement. Військовий протокол передбачає запуск щонайменше двох ракет PAC-3 MSE, які коштують приблизно 8 мільйонів доларів - приблизно в 220 разів більше, ніж "Шахед-136".

Водночас така дорога система оборони все ще може бути економічно доцільною для захисту цінної цілі, особливо тих, які важко відремонтувати або замінити, таких як радар вартістю майже 1,1 мільярда доларів на військовій базі в Катарі та датчик ППО вартістю 500 мільйонів доларів на базі в Йорданії, які були пошкоджені на початку конфлікту.

Наземні засоби

Нарешті, є те, що можна назвати крайнім засобом: наземна гармата. Коли дрон знаходиться приблизно в милі або менш ніж за хвилину від ураження цілі, така гармата, як Centurion C-RAM, може почати швидкий вогонь, щоб збити дрон.

Зброя випускає 75 снарядів на секунду. П'ять секунд стрільби з цієї зброї коштують 30 000 доларів, що трохи менше, ніж вартість одного іранського Shahed-136.

Водночас Centurion C-RAM не є найкращим варіантом через свою малу дальність стрільби.

Безпілотники-перехоплювачі

Безпілотники-перехоплювачі, такі як Merops Surveyor, теоретично можуть вистежувати і збивати ворожі снаряди з невеликої відстані. Вартість безпілотника Merops становить приблизно 30 000 доларів, що трохи менше, ніж вартість одного іранського Shahed-136.

США відправили тисячі безпілотників Merops на Близький Схід після початку конфлікту, але незрозуміло, чи були вони розгорнуті.

Інші спроби знизити вартість знищення безпілотника

У 2024 році Пентагон інвестував понад мільярд доларів у дослідження спрямованої енергетичної зброї, або лазерів, вартість одного пострілу яких становитиме всього 3 долари, а дальність дії – 12 миль. Однак ці системи ще не застосовувалися на практиці.

Війна США та Ірану

