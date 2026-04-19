Куди в Україні поділися ластівки і чому не можна руйнувати їхні гнізда: пояснення орнітолога

У ЗМІ дедалі частіше з’являються повідомлення про те, що ластівки в Україні начебто зникли. Орнітолог Віталій Гріщенко розповів УНІАН, чому так може здаватися, де зимують ці птахи та чи правда, що вони можуть передбачати погоду.

Чи дійсно ластівки зникли і чому?

Орнітолог зазначив, що точно оцінити, наскільки зменшилася чисельність ластівок, складно, адже в Україні немає системної довгострокової програми моніторингу навіть для поширених видів птахів. Тому іноді мова може йти не про реальне скорочення популяції, а про її перерозподіл між різними територіями.

В Україні найпоширенішими є три види ластівок: сільська, міська та берегова. Їхні назви пов’язані не стільки з місцем проживання, скільки з особливостями гніздування, каже Гріщенко.

"Наприклад, сільська ластівка традиційно будує гнізда на дерев’яних спорудах - під дахами та навісами. Ось там, де є всілякі клуні, стайні тощо. У неї гніздо у вигляді такої чашечки, відкрите зверху, яку ластівка "ліпить" із багна, яке грудочками приносить у дзьобі. А міська ластівка облаштовує гнізда так само, але на різних кам'яних і бетонних будівлях. Берегова ластівка - взагалі риє нірки у різних урвищах. Біля річок можна побачити такі подзьобані нірками берега - от вони в тих нірках живуть", - розповів орнітолог.

Тож науковець наголосив, що саме через обмежену можливість гніздування птахів у звичних для них умовах, може складатися враження, що їх поменшало у тому чи іншому регіоні. Так, наприклад, для міських ластівки процес будівництва гнізд ускладнюється, адже складніше знайти доступ до вологи. Водночас цьому не сприяє сучасна міська забудова - складніше знайти місце для кріплення.

Чому ластівки будують гнізда на хаті?

Орнітолог пояснив, що саме через матеріал, який цей птах обирає для забудови - глину, багно, землю, вони шукають для нього таке місце, де б воно не зруйнувалося від дощу. Тому частіш за все зручним місцем розташування стають захищенні дахи чи навіси.

Де зимують ластівки? Чи вони вже повернулися в Україну?

"Вони відлітають далеко, аж в Африку. Вони ловлять комах, які літають у повітрі, тому, відповідно, їм потрібно, аби була тепла погода, інакше для них немає харчування", - відповів Гріщенко.

"Раніше за всіх повертається сільська ластівка, і вони вже з'явилися у нас. Похолодання зараз їм звичайно, не додало радості, тому що комах набагато менше стало, але першу ластівку я в цьому році бачив біля Канева 7 квітня. Тобто вже вони є. Міські і берегові ластівки трохи пізніше прилітають, десь у другій половині квітня", - розповів науковець.

Чому не можна руйнувати гніздо ластівки? Ластівки живуть все життя в одному гнізді?

"Ні, вони не можуть жити в одному гнізді все життя, тому що це ж не кам'яна будівля чи навіть дупло. Такі гнізда руйнуються досить легко. Вони кожен рік будують нові гнізда та інколи можуть використовувати ті, що були в попередньому році, просто їх якось підремонтувавши, так би мовити", - зазначив орнітолог.

Також він розповів, що інколи старі гнізда ластівок займають інші птахи - наприклад, горобці чи горихвістки. У таких випадках їм простіше збудувати нове гніздо поруч, ніж вступати в конкуренцію.

Щодо заборони на руйнування гнізда, Гріщенко зазначив, що це походить із народних вірувань, в яких ластівка вважалась "особливим" птахом, який приносить весну, як і лелеки. Тому шкодити їх гнізда - все одно, що накликати на себе або на свій дім біду.

Скільки років живуть ластівки? Чи вважаються вони моногамними птахами?

"Принаймні років 10-15 тут, як кому пощастить. В середньому десь так", - відповів орнітолог.

Щодо створення пари, ці птахи вважаються певною мірою моногамними, каже Гріщенко. Однак це стосується одного сезону розмноження, коли пара може вивести один або два виводки - залежно від умов і наявності їжі.

У новому ж сезоні пари формуються заново. Тобто постійного "довічного" партнерства між ними, як правило, немає.

Як ластівки передбачають погоду? Чому ластівки літають низько перед похмурою погодою?

"Це якраз більш-менш реальне спостереження. Не завжди воно виправдовується, але це досить реально. Справа в тому, що коли насувається негода, особливо похолодання, комахи літають нижче, ближче до землі притискаються. Відповідно, ластівки, полюючи на комах, теж опускаються нижче. Коли похолодає досить сильно, то вони можуть і буквально з рослин знімати комах, тобто притискатися до землі майже", - розповів науковець.

Коли ж встановлюється тепла погода, тепле повітря підіймається вгору, і комахи починають літати на більшій висоті. Відповідно, підіймаються і ластівки. У певному сенсі поведінка комах навіть може "підказувати" зміну погоди.

довідка Віталій Грищенко Кандидат біологічний наук, старший науковий співробітник та заступник директора з наукової роботи Канівського природного заповідника Здобув освіту з відзнакою на кафедрі зоології хребетних Київського університету імені Т. Г. Шевченка (1985). Працював на кафедрі зоології КНУ. Кандидат біологічних наук (1994, тема: «Фенологічні закономірності осінньої міграції птахів на території України»), старший науковий співробітник і заступник директора з наукової роботи заповідника, який з 2010 року входить до Інституту біології КНУ імені Тараса Шевченка.

