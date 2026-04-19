ЗСУ вперше у світі збили 'Шахед' дроном-перехоплювачем із надводної платформи (відео)

Це новий рівень інтеграції морських та повітряних безпілотних можливостей.

Дрон-перехоплювач із надводної платформи вперше у світі збив ворожий "Шахед". Про це повідомили Сили безпілотних систем ЗСУ.

"Оператори дивізіону безпілотних надводних комплексів у складі 412-ї бригади Nemesis Сил безпілотних систем виконують бойові завдання в морській операційній зоні. Саме цей підрозділ здійснив результативне перехоплення ударного БпЛА типу Shahed дроном-перехоплювачем, запущеним із безпілотної надводної платформи", - розповіли у повідомленні.

Військові наголосили, що це новий рівень інтеграції морських та повітряних безпілотних можливостей.

"Застосування надводних носіїв для розгортання дронів-перехоплювачів розширює можливості протидії повітряним загрозам і формує додатковий ешелон захисту українських міст", - додали у Силах безпілотних систем.

Раніше міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що приватна ППО вперше збила реактивний "Шахед". Він зазначив, що це новий рівень складності, адже ворог масштабує застосування реактивних дронів - швидших і складніших для перехоплення.

"За завданням президента ми системно будуємо багаторівневу ППО та посилюємо захист неба. Один з елементів цієї системи - приватні групи, які підсилюють захист критичної інфраструктури. Мета проєкту - швидко масштабувати спроможності без додаткового навантаження на бойові підрозділи", - додав Федоров.

Водночас президент Володимир Зеленський розповідав, що українці збивали перехоплювачами іранські "Шахеди" на Близькому Сході. За його словами, йдеться не про навчальну місію, не про тренування, а про підтримку у створенні сучасної системи захисту неба, яка справді може спрацювати.

