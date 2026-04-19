Українські полярники зіткнулися під водою з дуже небезпечним хижаком: унікальні кадри

Українські полярники зіткнулися під водою з одним із головних хижаків Антарктики - морським леопардом.

Як повідомили у Національному антарктичному науковому центрі, подібне відео підводної зустрічі оприлюднено НАНЦ вперше. Унікальні кадри зняли вчені Інституту морської біології НАН України Олександр Куракін і Максим Мартинюк під час відбору зразків під водою.

Зазначається, що дослідники неабияк зацікавили леопарда. Найімовірніше, тварина роздивлялася їх з допитливості.

"Проте, коли такий велетень дивиться на тебе з відстані витягнутої руки, це все одно викликає мурашки по спині", - розповів Куракін.

Після фільмування науковці відразу поспішили на берег, а хижак провів їх до самої суші. Очевидно, припускають дослідники, хижак хотів переконатися, що "дивні істоти" точно покинули його володіння.

"Адже морські леопарди - дуже територіальні тварини. І якщо вважають, що якась ділянка - їхня, то можуть проганяти звідти чужинців. Приміром, так неодноразово було з човнами наших полярників", - пояснили у центрі.

Довжина леопарда становить 3-4 метри, вага - 300-400 кг. Завдяки формі тіла та видовженим переднім кінцівкам він дуже швидко плаває у воді, розвиваючи швидкість до 40 км/год. Тож втекти від нього дуже непросто.

Свою назву морський леопард отримав через характерні плями на тілі та хижість. На відміну від родичів, зокрема тюленів Уедделла чи крилеїдів, він може живитися не лише крилем чи рибою, а й пінгвінами та іншими тюленями.

Небезпека для українських полярників

Як писав УНІАН, українські полярники раніше розповідали, як ледь не стали здобиччю морського леопарда. Тварина, побачивши в океані човен з людьми, розпочала його переслідувати та "гнала", поки той не причалив до суші. Хижак буквально наздоганяв човен з науковцями, для яких така увага хижака була цікавою, але не надто приємною. Морський леопард має гострі зуби та можуть легко пошкодити човен.

