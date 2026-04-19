Люди мають отримати право на збройний самозахист: Клименко зробив заяву після теракту

Люди мають отримати право на збройний самозахист, висловив думку міністр.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у з'язку із суспільним резонансом прокоментував вчорашній теракт у Києві і поведінку поліцейських під час нього.

Він зазначив, що трагедія в Києві справедливо підняла ряд дискусійних питань. Перш за все міністр звернув увагу на дії поліцейського та поліцейської, які прибули на місце теракту.

"Ганебна, негідна поведінка. Це - сором для всієї системи. Вони відсторонені, триває розслідування. Також будуть прийняті додаткові кадрові рішення щодо керівників", - прокоментував міністр.

При цьому Клименко зауважив, що не коректно робити узагальнення щодо всієї поліції лише за діями цих двох працівників, оскільки у цій же спецоперації професійно та швидко відпрацювали КОРД, кримінальні аналітики.

По-друге, очільник МВС описав стан самого терориста. "Психічний стан нападника явно був нестабільний. Як він отримав необхідні медичні довідки для продовження дозволу на зброю, треба дослідити. Це буде зроблено в межах розслідування", - запевнив міністр.

Окремо Клименко акцентував у зв'язку з цим, що "жодних масових перевірок власників зброї не буде".

По-третє міністр прояснив ситуацію щодо надання права на вогнепальну зброю (включно з короткостволом) цивільним громадянам:

"Вважаю, що люди мають отримати право на збройний самозахист. Особливо після досвіду, коли на початку повномасштабного вторгнення цивільні люди отримували зброю для національного спротиву".

Узагальнюючи, Клименко сказав, що найближчим часом будуть проведені експертні обговорення за участі нардепів, громадськості, журналістів, ветеранської спільноти щодо підготовки фінальної версії законопроєкту про цивільну зброю.

"Наше завдання - зробити висновки і посилити систему там, де це потрібно", - підсумував міністр.

Теракт у Києві: що відомо на цей час

18 квітня увечері чоловік почав стріляти по перехожих у Голосіївському районі Києва. Потім він зайшов до супермаркета, де взяв людей у заручники.

На місце події прибули спецпризначенці, які вели переговори зі стрільцем 40 хвилин. Потім його ліквідували.

Справу кваліфікували як теракт. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу. У слідства є кілька версій того, що сталося.

Наразі в лікарнях перебувають 8 поранених внаслідок теракту. За даними мера Києва Віталія Кличка, з них – одна дитина, яка перебуває в стабільному стані середньої тяжкості. Серед дорослих один постраждалий – у вкрай важкому стані, троє – в тяжкому і троє – в стані середньої тяжкості.

Крім цього, сьогодні Офіс генпрокурора повідомив про відкриття кримінального провадження за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час терористичного акту в Києві 18 квітня.

Вас також можуть зацікавити новини: