Орнітологи 'відкрили заново' шість видів рідкісних птахів у 2025 році

Одну з них поки що лише чули, але це її перше наближення до людей за 125 років.

До щорічного списку зниклих птахів за 2026 рік внесли п'ять "зниклих" видів птахів. Це птахи, яких ніхто не бачив у природі вже десять і більше років. Як пише Mongabay, також в Індії вдалося почути спів птаха, якого не фіксували вже 125 років.

На відміну від Червоної книги МСОП, яка відстежує ризик вимирання, "Список втрачених видів" відзначає птахів, які тривалий час не були задокументовані. Це перші ознаки проблем перед їхнім безповоротним зникненням.

Директор проєкту Джон Міттермайєр розповів, що щороку команда відстежує платформи для спостереження за птахами, такі як eBird, iNaturalist, Xeno-Canto. Вони шукають саме "зниклі" види, щоб додати їх до списку "знайдених".

"Найцікавіше для мене у всій цій ініціативі та досвіді – це спостерігати за відкриттями, які роблять люди по всьому світу", – сказав він.

За останні чотири роки (з моменту першої публікації списку) загальна кількість "загублених" птахів скоротилася з 163 до 120. Список веде проект "Пошук загублених птахів", це результат партнерства неурядових організацій American Bird Conservancy, Re:wild та BirdLife International.

Вчені склали аналогічні списки "зниклих видів" для багатьох інших груп диких тварин, включаючи амфібій, акул і приматів.

Яких птахів знайшли у 2025 році

У 2025 році вчені та любителі птахів задокументували п'ять "загублених" видів птахів, усі з островів Південно-Східної Азії та Океанії.

У Папуа-Новій Гвінеї орнітолог Джон Ламаріс сфотографував рибалочку атолового (Ceyx websteri), що мешкає лише на архіпелазі Бісмарка біля північно-східного узбережжя країни. Востаннє його спостерігали 13 років тому.

В індонезійській Папуа Ітан Скіннер сфотографував медовичку біяцьку (Myzomela rubrobrunnea), медоїда, ендемічного для островів Біак і Супіорі, вперше за два десятиліття.

Ще одна "загублена пташка" з індонезійської Папуа – малюр широкодзьобий (Chenorhamphus grayi), була знову виявлена, коли завзятий орнітолог Даніель Хупс і його гід Ройке Мананта сфотографували її та записали її спів – це було перше спостереження за нею за 11 років.

Двох птахів також було виявлено на Філіппінах: Шаріф Хаддафі вперше за 18 років сфотографував шикачика смугастого (Coracina guillemardi) на архіпелазі Сулу, а орнітолог Мартін Кенневелл зробив знімки нільтави синьоволої (Cyornis camarinensis) у тропічних низовинах острова Лусон, якого востаннє бачили у 2008 році.

На додаток до цих п'яти спостережень Харіш Тангарадж зробив надзвичайне відкриття: він записав звуки бігунця білобрового (Rhinoptilus bitorquatus), що перебуває під загрозою зникнення нічного птаха, ендемічного для чагарникових заростей Південної Індії, який не був задокументований протягом 125 років.

Однак вченим необхідні фотографії та додаткові записи, щоб підтвердити вид птаха, перш ніж вони зможуть офіційно оголосити його "знайденим".

Останнє поповнення у списку "знайдених" видів відбулося у лютому 2026 року, коли двоє французьких орнітологів сфотографували іржавого чагарникового жайворонка (Calendulauda rufa), вид, що мешкає в Сахелі, у Чаді. Востаннє вчені зустрічали цю пташку 94 роки тому.

‍До списку зниклих птахів на 2026 рік внесено нові види

У 2026 році до цього списку приєднаються шість нових видів. Кожен з них є острівним видом, який не спостерігався щонайменше 10 років.

До них належать міндорський кривавогрудий голуб (Gallicolumba platenae), що перебуває під загрозою зникнення, востаннє сфотографована мисливцем у 2005 році. Ще один вид – міндорський імператорський голуб (Ducula mindorensis), востаннє задокументований у 2016 році. Обидва птахи є корінними мешканцями острова Міндоро на Філіппінах.

До списку нещодавно занесених видів птахів увійшли: медолюб атоловий (Guadalcanaria inexpectata), ендемік високогір'я на Соломонових островах; алікорто целебеський (Heinrichia simplex) з Індонезії; окулярник савайський (Zosterops samoensis) з Самоа; та близькоспоріднена окулярник ванікорський (Z. gibbsi), ендемік віддаленого острова Ванікоро на південному сході Соломонових островів.

Птахи перебувають під загрозою зникнення, їхня чисельність різко скорочується по всьому світу. Найбільшої шкоди завдає втрата середовища проживання, але полювання та браконьєрство також серйозно впливають на ситуацію, поряд із цілою низкою інших загроз, включаючи сільське господарство та зміну клімату.

Проєкти з порятунку птахів

Нагадаємо, що в Англії зафіксували появу найбільших хижих птахів Великої Британії – білохвостих орланів, які зникли з цих територій ще наприкінці XVIII століття. За наявними даними, нинішнє відродження популяції стало можливим завдяки програмі реінтродукції, запущеній у 2019 році.

А в Чилі випустили в природу трьох гігантських кондорів, які пройшли реабілітацію в Центрі хижих птахів. Вони приєдналися до двох десятків інших андських кондорів, яких випустили на волю протягом останнього десятиліття в рамках проєкту Манку.

