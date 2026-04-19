Цей овоч рятував японців від голоду під час війни: тепер його вважають суперпродуктом

Цей овоч є чудовим джерелом вітамінів і мінералів.

Капуста кале (кейл), або кучерява капуста, стала для японців справжнім порятунком від голоду під час Другої світової війни. Однак у Європі вона стала популярною лише в останнє десятиліття, хоча вже вважається суперпродуктом завдяки своїй неймовірній користі для здоров'я, пише pysznosci.pl.

Що таке капуста кале

Кале – один із найстаріших сортів капусти, який у процесі еволюції не сформував качан. Натомість вона має м'ясисте листя, колір якого варіюється від насичено-зеленого до темно-фіолетового. З ботанічної точки зору, вона ближча до диких предків капусти, ніж до звичних білих або червоних сортів, що пояснює її неймовірну витривалість – їй не страшні навіть морози до -15 градусів Цельсія.

Як капуста кале врятувала японців

Під час Другої світової війни Японія зіткнулася з гострою нестачею продовольства. Для вирішення цієї проблеми доктор Ніро Ендо розробив аодзіру, або сік із зеленого листя капусти кале, щоб забезпечити мирне населення концентрованою дозою вітамінів і мінералів.

У результаті капуста кале, що росла там, де інші овочі гнили або замерзали, стала основним ресурсом у боротьбі з дефіцитом вітамінів і цингою серед японських сімей. До цього дня аодзіру є символом здоров'я та довголіття в Японії.

Чому вона така корисна

Капуста кале містить потужний антиоксидант з протираковими властивостями. Для його активації листя слід подрібнити за 40 хвилин до приготування. Крім того, вона містить більше кальцію, ніж молоко, а вітаміну К – у кількості, що покриває 700% добової потреби. Вона також містить залізо, що, безсумнівно, оцінять ті, хто дотримується рослинної дієти.

Як готувати

Капуста кале має пікантний, злегка горіховий і землистий смак.

Для приготування сирої капусти кале необхідно механічно подрібнити целюлозні волокна. Після подрібнення її слід віджати з оливковою олією та сіллю – листя стане темним, м'яким і солодким.

Найпопулярніша закуска – це чіпси з капусти кале. Запечені при температурі 150 градусів Цельсія протягом 10-12 хвилин, листя стають хрусткими і ніжними, замінюючи висококалорійні закуски.

При цьому капуста кале найсмачніша після заморозків. Низька температура змушує крохмаль розщеплюватися на прості цукри, повністю усуваючи гіркоту. Якщо ви купуєте свіжу капусту, заморозьте її на ніч.

Раніше дієтолог розповіла, що капуста кейл корисніша в приготованому вигляді. Нагрівання сприяє вивільненню мінералів, таких як кальцій і магній, та руйнуванню жорстких волокон, що полегшує її засвоєння.

