Поліцейських, які втекли під час теракту, усунули від службових обов'язків

Співробітників поліції, які втекли від стрільця під час теракту в Києві, відсторонено від виконання службових обов’язків.

Про це повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський. "За дорученням міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо дій патрульних поліцейських на місці стрілянини у Голосіївському районі розпочато службове розслідування", - повідомив Вигівський.

Він підкреслив, що на період перевірки співробітників поліції, які втекли з місця теракту, відсторонено від виконання службових обов’язків.

Відео дня

"Маємо встановити всі обставини події без винятків: вивчаються наявні відеоматеріали, зокрема й ті, що поширені в мережі, опитуються свідки", - зауважив він.

Уся зібрана інформація буде передана до Державного бюро розслідувань.

Вигівський сказав, що Нацполіція зацікавлена в об’єктивному розслідуванні, а про результати суспільство дізнається найближчим часом.

Нагадаємо, дещо раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, реагуючи на повідомлення про втечу поліцейських під час стрілянини, доручив провести службове розслідування дій поліцейських та надати всю інформацію у ДБР.

Теракт у Києві: що відомо

18 квітня увечері невідомий відкрив вогонь по перехожих у Голосіївському районі Києва. Потім він зайшов до супермаркета, де взяв людей у заручники.

На місце події прибули спецпризначенці, які вели переговори зі стрільцем 40 хвилин. Зрештою, його ліквідували.

Справу кваліфікували як теракт. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу. У слідства є кілька версій того, що сталося.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що раніше чоловік вже притягався до кримінальної відповідальності.

На даний час відомо, що внаслідок теракту загинуло 6 осіб.

