Ющенко надав статус національних музеям історії ВВВ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО надав статус національних музеям історії Великої Вітчизняної війни.

Про це він сказав під час виступу на урочистих заходах з нагоди 63-ї річниці Перемоги у меморіальному комплексі «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років».

Зокрема, за словами Президента, йдеться про музей державний меморіал Букринський плацдарм (Київська область), державному історико-культурному заповіднику у місті Корсунь-Шевченківський, до складу якого входить музей Корсунь-Шевченківської битви (Черкаська область), музею героїчної оборони та визволення Севастополя, до складу якого входить діорама Штурм Сапун-Гори 7 травня 1944 року (м. Севастополь). Також статусу національного Президент надав меморіальному комплексу Висота Маршала Конєва (Харківська область).