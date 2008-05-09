Навіть біля спільного пам’ятника воякам РА та УПА вибачатися не квапляться

9 травня перший в Україні пам’ятник, встановлений в пам’ять про загиблих воїнів Радянської Армії та Української Повстанської Армії, зібрав біля себе на урочистий мітинг жителів села Плоска Острозького району на Рівненщині.

Як передає кореспондент УНІАН, пам’ятник, який збудовано у центрі села за ініціативи сільської громади ще у 2004 році, протягом останніх років став своєрідним символом примирення мешканців села, які під час Другої Світової війни воювали по різні сторони барикад.

Як повідомив УНІАН колишній голова села Плоски Юрій ЧУМАК, гроші на пам’ятник збирали усією громадою. На ньому викарбувано в алфавітному порядку 132 прізвища загиблих земляків, які воювали в Радянській Армії та УПА. При встановленні пам’ятника усе було зроблено, щоб нікого не образити, - щодо його оформлення було проведено опитування мешканців села.

Один з ініціаторів спорудження цього пам’ятника, колишній зв’язковий УПА Теофіл ДУКАН зазначає, що навіть зараз вибачатися воїни обох сторін не поспішають, хоча, на його погляд, примирення потрібне.

Мешканці села Плоски пишаються тим, що це був перший в Україні пам’ятник, який символізував примирення ветеранів. Нині такі меморіали також відкрито в селі Олександрія Рівненського району та в деяких інших населених пунктах області.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня під час спеціального телепроекту каналу «Україна» «Велика Вітчизняна війна: уроки для України» Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив сподівання, що ветерани Великої Вітчизняної війни та вояки Української Повстанської Армії подадуть один одному руки. Президент також позитивно поставився до ініціативи, висловленої одним з учасників програми, щодо створення спільного пам’ятнику радянським воїнам та воякам УПА із підписом “Вони воювали за Батьківщину”. В.ЮЩЕНКО пообіцяв провести консультації з ветеранами, щоб реалізувати цю ідею.