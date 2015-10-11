Порошенко: Якщо втратимо шанс повернути Донбас, ніхто в світі не говоритиме про повернення Криму

Президент України Петро Порошенко наголосив на необхідності відновити територіальну цілісність повною мірою.

Про це він заявив у своєму зверненні до народу, яке транслювалося у неділю увечері.

“Якщо втратимо шанс забрати назад Донеччину та Луганщину, хто в світі говоритиме про повернення Криму - з країною, яка розкидається територіями? Донбас – це також наша Вітчизна. А розмінюватися Батьківщиною – остання справа. Моя мета інша - зберегти країну.Тому я зроблю все, щоби шансом відновити територіальну цілісність, ми скористалися повною мірою”, - заявив Порошенко.

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За його словами, і в Нью-Йорку, і в Парижі Росію попереджено про продовження та поглиблення санкцій.

“І це не мої слова. Це заяви наших європейських та американських партнерів. Для того ми і створили глобальну коаліцію. Її завдання - продовжити тиск на агресора доти, доки останній російський окупант не залишить Україну, поки він не піде геть із Донбасу та Криму. Єдність демократичного світу у питанні санкцій проти Росії, які сильно б'ють по економіці агресора; міжнародна солідарність в підтримці України та наша здатність захищатися – ключ до миру”, - наголосив глава держави.