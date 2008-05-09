Ющенко: Україна виконає зобов`язання перед СОТ

Україна належним чином виконає всі зобов`язання, передбачені Протоколом про вступ до Світової організації торгівлі. Про це сказав Президент України Віктор ЮЩЕНКО у телефонній розмові з Генеральним директором СОТ Паскалем ЛАМІ.

Як повідомляє прес-служба глави держави, сьогодні зранку В.ЮЩЕНКО провів телефонну розмову з Генеральним директором СОТ.

У розмові з Президентом України П.ЛАМІ привітав Україну із завершенням всієї необхідної роботи для вступу до Світової організації торгівлі, повноправним членом якої наша держава стане 16 травня 2008 року.

Президент подякував П.ЛАМІ за підтримку зусиль України на шляху до СОТ. Він запевнив його, що Україна належним чином виконає всі зобов`язання, передбачені Протоколом про вступ до Світової організації торгівлі.