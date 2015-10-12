Кількість жертв теракту в Анкарі зросла до 97
11:52, 12 жовтня 2015Політика
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Кількість загиблих в результаті теракту в столиці Туреччини Анкарі збільшилася до 97 осіб.
REUTERS
Про це повідомляє турецьке видання Daily Sabah.
Пораненими при цьому залишаються 246 осіб.
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Нагадаємо, 10 жовтня біля вокзалу в Анкарі, де планувалося проведення мирної акції, прогриміли два вибухи. Організатори акції скасували захід і закликали учасників з інших міст повертатися додому.
Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за цей теракт.
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