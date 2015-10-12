Кількість жертв теракту в Анкарі зросла до 97

Про це повідомляє турецьке видання Daily Sabah.

Пораненими при цьому залишаються 246 осіб.

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Нагадаємо, 10 жовтня біля вокзалу в Анкарі, де планувалося проведення мирної акції, прогриміли два вибухи. Організатори акції скасували захід і закликали учасників з інших міст повертатися додому.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за цей теракт.

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