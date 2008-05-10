Ющенко вирушає до Литви, Ізраїлю та Великобританії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 12 травня здійснить державний візит до Литви.

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Глави держави, під час візиту відбудеться зустріч Президентів у вузькому колі, засідання Ради Президентів України та Литви, а також переговори Президента України з прем`єр-міністром та головою Сейму Литви.

В.ЮЩЕНКО відвідає музей жертв геноциду і відкриє експозицію про Голодомор в Україні 1932-33 рр., а також братиме участь у церемонії покладання вінка до Меморіалу полеглим у боротьбі за незалежність Литви.

13 травня Президент України з робочим візитом відвідає Ізраїль, де візьме участь в урочистостях з нагоди 60-ї річниці заснування Держави Ізраїль.

14-15 травня В.ЮЩЕНКО здійснить робочий візит до Великобританії.

Його програмою передбачені переговори Президента України з Прем`єр-міністром Великобританії Гордоном БРАУНОМ та проведення їхньої спільної прес-конференції.

В.ЮЩЕНКО також проведе зустріч з лідером Консервативної партії Девідом КАМЕРОНОМ.

Також запланована зустріч Президента України з провідними парламентарями Великобританії та його виступ перед членами Палати Лордів і Палати Громад.

Програма візиту включає також зустріч В.ЮЩЕНКА з Принцом ЕНДРЮ, Герцогом ЙОРКСЬКИМ у Букінгемському палаці.

У Королівському інституті міжнародних справ «Четем Хаус» відбудеться виступ Президента України на тему «Прогрес України після Помаранчевої революції».

Крім того, у Лондоні В.ЮЩЕНКО братиме участь у церемонії відкриття виставки, присвяченої вшануванню пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років.