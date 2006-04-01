Кушнарьов хоче, щоб Тимошенко публічно віреклася від прем`єрства

Керівник виборчого штабу Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ переконаний, що у Партії регіонів є можливість сформувати парламентську більшість. Про це він сказав в ефірі «5 каналу».

Зокрема, відповідаючи на запитання, які він бачить можливі варіанти створення коаліції, він зауважив, що їх не так багато. Так, на його думку, є можливість відтворення Помаранчевої коаліції у складі «Нашої України», БЮТ і СПУ, проте він не думає, що така коаліція буде стійкою. «Як ми бачимо, у них 240 голосів, це доволі нестійка коаліція у кількісному плані і доволі проблематична у якісному плані, якщо пам`ятати минулорічну історію і ту кількість компліментів, якими вони обмінялися в ході виборчої кампанії», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

Водночас він вважає, що це їхнє право, і Партія регіонів не буде перешкоджати створенню такої коаліції. У такому разі «ми залишимось в опозиції. Це нас не лякає», - сказав він.

Якщо ж таку коаліцію створити не вдасться, то, за словами Є.КУШНАРЬОВА, Партія регіонів веде переговори з усіма потенційними учасниками коаліції, яка матиме інший формат. “Ми не ставимо категоричних умов і ми бачимо можливість досягти іншого формату коаліції», - сказав він.

Є.КУШНАРЬОВ зазначив, що зараз відбуваються лише перші консультації. Зокрема, він нагадав про зустріч лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА з першим номером виборчого списку блоку “наша Україна”, прем’єр-міністром Юрієм ЄХАНУРОВИМ, розповів, що зустрічі вже мали відбутись або відбудуться найближчим часом з лідерами СПУ і КПУ Олександром МОРОЗОМ і Петром СИМОНЕНКОМ.

Водночас, висловлюючи свою особисту думку, Є.КУШНАРЬОВ зазначив, що йому важко уявити діалог з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО після її вчорашніх різких заяв на прес-конференції.

Відповідаючи на запитання, чи можлива широка коаліція за участю Партії регіонів та Помаранчевої трійки, він сказав, що гіпотетично так, але для цього Ю.ТИМОШЕНКО повинна публічно відмовитись від прем`єрства, інакше розмови не буде. Є.КУШНАРЬОВ ще раз підкреслив, що це – його особиста думка.

Відповідаючи на запитання, на яку кандидатуру прем`єра може погодитись Партія регіонів, він зазначив, що у партії є свій кандидат, і це Віктор ЯНУКОВИЧ. «Ми запропонуємо нашу кандидатуру, ми вислухаємо пропозиції учасників коаліції, і якщо ми побачимо, що такі кандидатури ведуть переговори у глухий кут, з`являться нові кандидатури», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

Відповідаючи на запитання, чи зможе Партія регіонів і він особисто вибачити “Нашій Україні” образи, які лунали під час минулої президентської і нинішньої парламентської виборчих кампаній, Є.КУШНАРЬОВ підкреслив, що є сфера великої відповідальності, зокрема, це стосується і коаліції, яка формується на 5 років. І тому, за його словами, немає нічого неможливого. Він зауважив, що в історії є багато прикладів, коли держави після війн на взаємознищення ставали партнерами і друзями. Є.КУШНАРЬОВ вважає, що можна переступити і через більш серйозні рани і образи заради вищої мети. «Я готую себе до того, щоб забути образи», – сказав він.

Перед цим, виступаючи в ефірі «5 каналу”, представник “Нашої України” Петро ПОРОШЕНКО категорично відкинув можливість коаліції «Нашої України» з Партією регіонів. Також він зазначив, що він особисто хотів би бачити на посаді прем`єр-міністра представника блоку «Наша Україна». При цьому він зауважив, що питання прем`єрства може зруйнувати коаліцію. Кадрові питання, на його думку, мають бути останніми в переговорах про створення парламентської коаліції.

На запитання, чому ж тоді розмовляють з Партією регіонів, П.ПОРОШЕНКО сказав, «Говорити можна з усіма, але домовлятися і говорити – це різні речі». Він переконаний, що на сьогодні має бути утворена Помаранчева коаліція.