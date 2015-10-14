Президент з нагоди Дня захисника України нагородив 153 військовослужбовця, 11 з них - посмертно

Президент України Петро Порошенко з нагоди Дня захисника України відзначив високими державними нагородами військових за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Усього нагороджено 142 військовослужбовця ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, СБУ, Управління державної охорони, Держспецзв’язку та Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Читайте такожПорошенко у Запоріжжі політав на винищувачі (фото) Згідно з Указом №575, також високими почесними званнями «Заслужений лікар України» та «Заслужений працівник охорони здоров’я України» нагороджено військових медиків, які брали активну участь у порятунку бійців АТО та надавали медичну госпітальну допомогу пораненим. Ще одним Указом №573 Глава держави відзначив нагородами посмертно 11 бійців Збройних Сил та МВС.

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