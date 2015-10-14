Президент: В умовах перемир'я є шанс повернути Донбас політико-дипломатичним шляхом

Про це заявив президент України Петро Порошенко на о. Хортиця в рамках робочої поїздки в Запорізьку область, передає кореспондент УНІАН.

Порошенко зазначив, що внаслідок візитів до Брюсселя, Берліна, Нью-Йорка та Парижа вдалося “якщо не завершити, то поставити на паузу гарячу фазу конфлікту” на Донбасі.

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“Завдяки домовленості про відведення озброєнь ненадійне припинення вогню, дай Боже, переросте в стале перемир'я. В умовах такого перемир'я ми маємо шанс досягти миру і повернення окупованих районів Донбасу під суверенітет України політико-дипломатичним шляхом”, - сказав глава держави.