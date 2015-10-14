Порошенко: Сили стримування потрібні не лише на Донбасі, а й по всій лінії кордону з Росією
16:28, 14 жовтня 2015Політика
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Сили стримування потрібні не лише на Донбасі, а й по всій лінії кордону з Росією, вздовж моря і біля Придністров'я.
Петро Порошенко / УНІАН
Про це заявив президент України Петро Порошенко на о.Хортиця в рамках робочої поїздки в Запорізьку область, передає кореспондент УНІАН.
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“Нинішнє перемир’я нікого не повинно вводити в оману. Сили стримування нам потрібні не лише на Донбасі, а й по всій лінії кордону з агресором і окупантом, з РФ, вздовж моря, біля Придністров'я. Тому ми і нароситили Збройні Сили до 250-ти тисяч”, - зазначив глава держави.
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