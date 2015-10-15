На окупованих територіях зростає невдоволення через проблеми з водопостачанням - штаб

Про це повідомляється на сторінці прес-центру АТО в Facebook.

Зокрема, проблеми з водопостачанням спостерігається в Луганську, де ситуацію "покращують" за рахунок відключення від води населених пунктів – сателітів.

Крім того, в Луганській області немає води в селищі Байрачки та селі Софіївка. Часткова подача води в Перевальську, Артемівську, Зоринську, Ящиковому та інших населених пунктах.

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9 жовтня рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій доставили на лінію розмежування в смт. Станиця Луганська Луганської області урядову гуманітарну допомогу, яка складалася з 10 тонн вершкового масла і 2,5 тонн рибних консервів.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року №979-р, з держрезерву виділили Міністерству економічного розвитку і торгівлі України близько 6 млн грн на придбання продовольчої гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб, які мешкають в Донецькій та Луганській областях.