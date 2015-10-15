За добу жоден український військовий не постраждав від бойових дій - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу на лінії розмежування не було зафіксовано жодного ворожого обстрілу, польоти ворожих безпілотних літальних апаратів також не спостерігалися", - зазначив він.

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За словами Лисенка, жоден український військовий не загинув і не був поранений в результаті активних бойових дій. У той же час на лінії розмежування і біля державного кордону залишається дуже багато вибухонебезпечних предметів. Зокрема, у Станиці Луганській двоє українських військових підірвалися на розтяжці. Північніше, біля селища Красна Таловка, на фугасі підірвався автомобіль з українськими прикордонниками, в результаті підриву шестеро військових отримали легкі поранення, ще троє - середньої тяжкості.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру АТО, минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції пройшли спокійно.