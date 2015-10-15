Троє військових поранені через підрив на фугасі на кордоні з РФ

Про це повідомляє у своєму Facebook Луганська обласна військово-цивільна адміністрація.

Подія сталася 14 жовтня приблизно о 18:30 у с. Красна Талівка Станично-Луганського району, що знаходиться на кордоні з Росією.

Під час об’їзду на автомобілі КрАЗ прикордонної території 9 бійців підірвалися на невстановленому вибуховому пристрої (фугас).

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У результаті отримали поранення троє військовослужбовців 1-ї застави прикордонної комендатури швидкого реагування з місцем дислокації у Харкові, які були прикомандировані до Луганського прикордонного загону.

Постраждалих доставлено до Біловодської районної лікарні, де їм надається допомога.

"Фугас могли закласти диверсанти, які зайшли з території сусідньої держави", – допускає керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

Нагадаємо, за повідомленням попереднього голови Луганської області, а нині голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, в середу, 14 жовтня на околиці Станиці Луганської на розтяжці також підірвалися двоє українських військових.