Луценко готовий взяти під охорону Вітренко

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що готовий надати охорону лідеру Блоку «Народна опозиція» Наталії ВІТРЕНКО, оскільки не виключає, що на неї може бути скоєно замах через її програш на виборах з боку осіб, які здійснювали фінансування її передвиборчої кампанії. Про це він заявив 31 березня в нічному ефірі радіостанції Бі-Бі-Сі.

«Я офіційно пропоную їй охорону від МВС, бо організоване політичне угруповання, яке вона мала завести до парламенту, пролетіло, і це дуже небезпечно для її життя», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. У цьому контексті він також зазначив: «Не я ж винен, що вона на фініші своєї політичної кар`єри раптом очолила організоване політичне угруповання Макса БЄШЕНОГО (мається на увазі російський бізнесмен Максим КУРОЧКІН, якого МВС України оголосило у міжнародний розшук – УНІАН).

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, надати охорону Н.ВІТРЕНКО його спонукає те, що він переживає «за Наталію Михайлівну, бо Макс БЄШЕНИЙ не прощає прольотів і таких шалених затрат в ніщо». Водночас він пропонує Н.ВІТРЕНКО в обмін на охорону сказати, де зараз перебувають оголошені у розшук два кандидати з її блоку «пан САЛО і пан ВАРЦАБА».

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що звернувся до Центральної виборчої комісії з проханням зняти з реєстрації двох кандидатів у народні депутати, включених до списку Блоку Наталії Вітренко “Народна опозиція” – це Олег САЛО і Василь ВАРЦАБА, які оголошені у міжнародний розшук.

21 січня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що дав розпорядження “негайно викликати на допит керівників блоку Н.Вітренко і взяти з них свідчення, де вони одержали підписи кандидатів у депутати у Верховну Раду, колишніх співробітників МВС Олега САЛА і Василя ВАРЦАБИ, що знаходиться в державному і міжнародному розшуку”.

Довідка УНІАН. Колишній начальник Управління МВС України у Закарпатській області В.ВАРЦАБА, за даними Департаменту зв`язків з громадськістю МВС України, звинувачується в цілому ряді службових злочинів. За інформацією, що є в МВС України, В.ВАРЦАБА переховується за межами України.

Екс-начальник УМВС Львівської області, депутат облради Олег САЛО оголошений у розшук 18 квітня 2005 року. Проти О.САЛА Генеральною прокуратурою України порушено дві кримінальні справи: за ст.157, п. 2 (перешкоджання здійсненню виборчого права) і за ст. 364, п. 3 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.