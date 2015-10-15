Експерти презентували ТОП-100 законотворців Верховної Ради за всі вісім скликань
Недержавне видання «Грушевського, 5» презентувало рейтинг законотворчої ефективності депутатів Верховної Ради України за 24 роки роботи українського парламенту.
Презентація рейтингу відбулася під час прес-конференції в УНІАН.
«Ми вивели певну сотню. 100 депутатів, які були найефективнішими», - сказала головний редактор видання «Грушевського, 5» Наталія Павлова і пояснила, що при складанні рейтингу враховувалася кількість поданих депутатами законопроектів і в результаті ухвалених.
За ухваленими рейтинг і було складено.
«Ухвалені законопроекти говорять про те, наскільки ефективно працював депутат. Вони вже пройшли роботу в комітетах, вони були схвалені депутатами Верховної Ради», - відзначила вона.
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Павлова повідомила, що лідером цього рейтингу став депутат VI скликання Олександр Омельченко – він має на своєму рахунку 1139 ухвалених законів.
На другому місці - депутат III та VI скликань Сергій Подгорний – 1063 ухвалені закони, на третьому - депутат IV-VII скликань Давид Жванія - 681.
Останнім у рейтингу є народний депутат III-VI скликань В’ячеслав Коваль з 32-ма законами.
Серед інших, на 4-му місці депутат III-VI скликань Юрій Ключковський – 622 закони, на 7-му – депутат IV, VI-VIII скликань Володимир Литвин – 413, на 12-му - депутат V-VII скликань Олександр Єфремов – 204, на 23-му - депутат ІІІ-VII скликань Володимир Рибак – 154, на 40-му – депутат III-VIII скликань Олександр Турчинов – 93 закони.
Крім того, на 45-му місці - депутат II-VII скликань Петро Симоненко, який має 84 ухвалених закони, на 54-му місці – депутат І-V скликань Олександр Мороз – 73, на 58-му – депутат V-VIII скликань Олег Ляшко – 70, на 60-му – депутат III-V та VII скликань Петро Порошенко – 66.
На 66-му місці опинився депутат VIII скликання Володимир Гройсман з 63-ма законами, депутат III-VII скликань Адам Мартинюк посідає 69-те місце із 57 законами, на 77-му місці - депутат II-VI та VIII скликань Юлія Тимошенко – 49.
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Депутат VI та VII скликань Арсеній Яценюк опинився на 81-му місці і має 43 ухвалених закони, на 82 місці - депутат І, III-VI скликань Раїса Богатирьова – 43, на 87-му місці – депутат IV-VI скликань Андрій Клюєв – 42, на 88-му місці – депутат V-VIII скликань Юрій Мірошниченко – 41 закон.
Рейтинг видання виділяє також 5-х депутатів, які за час своєї роботи у парламенті подали лише по одному законопроекту. Серед інших, це депутат V та VІ скликань Рінат Ахметов.
Також складено було список із 42-х депутатів, які узагалі не подали жодного законопроекту. Серед них, зокрема, депутат VІ скликання Святослав Вакарчук, депутат VІ-VII скликань Юрій Іванющенко, депутат V скликання Руслана Лижичко та депутат IV скликання Олександр Ярославський.
Як зазначив кандидат юридичних наук Тарас Дідич, «сьогодні ми спостерігаємо таку картину, яка називається «законодавча інфляція», - коли кількість законодавчих актів зростає з кожним скликанням, у той же час якість, як мінімум, кращою не стає».
Також експерт зауважив, що часто закони доссить жорстко критикують.
Крім того, Дідич наголосив на необхідності забезпечити контроль за законодавчою діяльністю депутатів з боку громадськості.