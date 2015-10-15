Експерти презентували ТОП-100 законотворців Верховної Ради за всі вісім скликань

Презентація рейтингу відбулася під час прес-конференції в УНІАН.

«Ми вивели певну сотню. 100 депутатів, які були найефективнішими», - сказала головний редактор видання «Грушевського, 5» Наталія Павлова і пояснила, що при складанні рейтингу враховувалася кількість поданих депутатами законопроектів і в результаті ухвалених.

За ухваленими рейтинг і було складено.

«Ухвалені законопроекти говорять про те, наскільки ефективно працював депутат. Вони вже пройшли роботу в комітетах, вони були схвалені депутатами Верховної Ради», - відзначила вона.

Читайте такожВ Раді хочуть заборонити люстрованим обиратися на місцевих виборах

Павлова повідомила, що лідером цього рейтингу став депутат VI скликання Олександр Омельченко – він має на своєму рахунку 1139 ухвалених законів.

На другому місці - депутат III та VI скликань Сергій Подгорний – 1063 ухвалені закони, на третьому - депутат IV-VII скликань Давид Жванія - 681.

Останнім у рейтингу є народний депутат III-VI скликань В’ячеслав Коваль з 32-ма законами.

Серед інших, на 4-му місці депутат III-VI скликань Юрій Ключковський – 622 закони, на 7-му – депутат IV, VI-VIII скликань Володимир Литвин – 413, на 12-му - депутат V-VII скликань Олександр Єфремов – 204, на 23-му - депутат ІІІ-VII скликань Володимир Рибак – 154, на 40-му – депутат III-VIII скликань Олександр Турчинов – 93 закони.

Крім того, на 45-му місці - депутат II-VII скликань Петро Симоненко, який має 84 ухвалених закони, на 54-му місці – депутат І-V скликань Олександр Мороз – 73, на 58-му – депутат V-VIII скликань Олег Ляшко – 70, на 60-му – депутат III-V та VII скликань Петро Порошенко – 66.

На 66-му місці опинився депутат VIII скликання Володимир Гройсман з 63-ма законами, депутат III-VII скликань Адам Мартинюк посідає 69-те місце із 57 законами, на 77-му місці - депутат II-VI та VIII скликань Юлія Тимошенко – 49.

Читайте такожПетиція про позбавлення мандатів за прогули у Раді зібрала понад 25 тисяч голосів

Депутат VI та VII скликань Арсеній Яценюк опинився на 81-му місці і має 43 ухвалених закони, на 82 місці - депутат І, III-VI скликань Раїса Богатирьова – 43, на 87-му місці – депутат IV-VI скликань Андрій Клюєв – 42, на 88-му місці – депутат V-VIII скликань Юрій Мірошниченко – 41 закон.

Рейтинг видання виділяє також 5-х депутатів, які за час своєї роботи у парламенті подали лише по одному законопроекту. Серед інших, це депутат V та VІ скликань Рінат Ахметов.

Також складено було список із 42-х депутатів, які узагалі не подали жодного законопроекту. Серед них, зокрема, депутат VІ скликання Святослав Вакарчук, депутат VІ-VII скликань Юрій Іванющенко, депутат V скликання Руслана Лижичко та депутат IV скликання Олександр Ярославський.

Як зазначив кандидат юридичних наук Тарас Дідич, «сьогодні ми спостерігаємо таку картину, яка називається «законодавча інфляція», - коли кількість законодавчих актів зростає з кожним скликанням, у той же час якість, як мінімум, кращою не стає».

Також експерт зауважив, що часто закони доссить жорстко критикують.

Крім того, Дідич наголосив на необхідності забезпечити контроль за законодавчою діяльністю депутатів з боку громадськості.