У Кремлі заявляють, що нічого не знають про заборону на в’їзд для сестри Савченко

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявляє, що Кремль не має даних про заборону на в’їзд до Росії для сестри української льотчиці, народного депутата Надії Савченко Віри, пише Радіо Свобода.

«Не можу вам сказати. Я, чесно кажучи, не володію деталями, пов’язаними з судовим процесом», – сказав він.

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За даними захисту українки, Федеральна служба безпеки Росії заборонила в’їзд для Віри Савченко до 2020 року. Адвокати заявили, що це є порушенням права Надії Савченко на захист, оскільки її сестра є свідком захисту.

Сьогодні адвокати Савченко заявили клопотання в суді російського Донецька про виклик як свідка захисту її сестри Віри Савченко, а також повідомили суду про заборону від ФСБ на її в’їзд на територію Росії.

«Суд постановив направити запит до ФСБ про підтвердження інформації. Це трохи краще, ніж відмова відразу. Почекаємо відповіді», – написав адвокат Ілля Новіков.

Напередодні Надія Савченко і її адвокати закликали міжнародні організації втрутитися в ситуацію із забороною на в’їзд до Росії її сестрі Вірі.

Донецький міський суд Ростовської області Росії, який розглядає справу українки, під час попередніх слухань продовжив для неї запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на шість місяців, до січня 2016 року. Російські прокурори оголосили обвинувальний висновок українці, за яким їй загрожує до 25 років ув’язнення. Її вже понад рік утримують у слідчому ізоляторі в Росії.

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Народного депутата України, колишнього військовослужбовця Збройних сил України Надію Савченко в Росії обвинувачують у вбивстві двох співробітників російського телебачення, які торік улітку незаконно перебували під Луганськом, надаючи інформаційну підтримку збройним сепаратистам, а також у замаху на вбивство групи сепаратистів і в незаконному перетині російського кордону. Сторона обвинувачення стверджує, ніби Савченко вела корегування вогню українських військових під час обстрілу, а потім сама подалась у Росію.

Савченко та її захист звинувачення відкидають і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон сепаратисти, які потім примусово переправили її до Росії.