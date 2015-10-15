Яценюк радить майбутнім кіберполіцейським вчити китайську

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час презентації новоствореного Департаменту кіберполіції МВС.

«У нас - виключно кіберполіцейські у якості агентів захисту наших громадян і державних інтересів в кіберпросторі», - заявив прем'єр.

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«У нас є така рекомендація: бажано, щоб наші кіберполіцейські і наша спецагентура ще добре володіли російською та китайською на всякий випадок», - зазначив Яценюк.

«Ті, хто проти, відразу створять антикіберполіцію, і це будуть в тому числі війни в кіберпросторі, і наші поліцейські повинні бути на голову вище і сильніше. Це означає, що нам треба буде відправляти на тренінги, і це все можна робити в мережі, і це фактично буде як дистанційне навчання», - зазначив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, сьогодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оголосив набір співробітників в департамент кіберполіції.