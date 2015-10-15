МВС оголосило набір у кіберполіцію з зарплатами до 30 тисяч гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ході презентації новоствореного Департаменту кіберполіції сьогодні в Києві.

"Сьогодні оголошуємо новий набір", - заявив Аваков.

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Він нагадав, що "три дні тому на засіданні Кабміну ми прийняли рішення створити відповідний територіальний орган Національної поліції - Департамент кіберполіції".

"І в рамках цього отримали ряд персональних дозволів МВС, в тому числі і по заробітній платі фахівців хай-класу, ми їх називаємо спеціальними агентами ІТ-технологій, які будуть додатково мотивуватися. І тому ми сьогодні оголошуємо набір в кіберполіцію і ми будемо набирати 400 осіб, у тому числі 187 фахівців пройдуть атестацію і 230-250 осіб ми плануємо набрати на прямому конкурсі, в тому числі на 39 посад спеціальних агентів", - додав Аваков.

"Заробітна плата спеціальних агентів буде становити від 25 до 30 тис. грн на стартовому етапі, заробітна плата всіх інших співробітників кіберполіції буде від 6 тисяч гривень", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше Аваков заявляв, що киберполицию буде сформована до 5 листопада.

За його словами, метою створення кіберполіції є поетапне перетворення нинішньої моделі підрозділи по боротьбі з кіберзлочинністю у новий орган правозахисного призначення. Цей орган за своїми технічними і професійними можливостями зможе миттєво реагувати на кіберзлочини та кіберзагрози, а також проводити міжнародне співробітництво щодо знешкодження транснаціональних злочинних угруповань у цій сфері, підкреслював глава МВС.