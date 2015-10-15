Генеральна прокуратура відновила кримінальні провадження по рейдерському захопленню ринку "7 кілометр" в Одесі

18:32, 15 жовтня 2015
Політика
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Про це в четвер, 15 жовтня, під час мітингу під Генеральною прокуратурою України заявив народний депутат України Андрій Левус.

На заході булі прісутнї понад 300 людей

Члени Асоціації роботодавців Півдня України, Спілки підприємців малого та середнього бізнесу в Одеській області, Громадської ради підприємців промтоварного ринку 7 кілометр, підприємці ринку та громадські активісти вимагають від влади розібратися з ситуацією, що склалася навколо найбільшого українського ринку, який, за інформацією підприємців, був захоплений в рейдерський спосіб Юрієм Іванющенком (Єнакієвським) за часів президентства Януковича.

«Ринок, захоплений в рейдерський спосіб через мережу «смотрящіх», досі стало забезпечує «сім'ю» фінансами і також фінансує сепаратизм», - зазначив Юрій Борщенко, голова Асоціації роботодавців Півдня України.

Він також наголосив, що за часів правління Януковича власники ринку були змушені «подарувати» Юрі Єнакієвському 25% акцій товариства, після чого вони були відсторонені від управління підприємством. З цього моменту були створені тіньові схеми діяльності ринку, а половина прибутків йде на фінансування тероризму в Луганській області.

«ТОВ «Промринок» в 2014 р. придбало у одного  підприємств, розташованого в окупованому Луганську, акції на суму 23 млн грн.», - зазначив Юрій Борщенко.

На заході булі присутні понад 300 людей. На підтримку акції підприємців 7 кілометру виступили й народні депутати України Андрій Левус, Сергій Висоцький, Микола Величкович та Володимир Соляр. Вони та ще 21 народних обранців скерували відповідне звернення до правоохоронних органів.

Депутатський корпус вимагає розібратися з цією ситуацію, провести покарати винних, вигнати рейдерів-бандитів з «7-го кілометру», повернути найбільший ринок в Європі законним власникам та вивести його діяльність з тіні».

«Ми беремо це питання на особистий контроль і робитимемо все, щоб ця справа не затягувалася і не була забута, як багато інших гучних.

Україні потрібен новий етап Революції Гідності - законне очищення від мафіозних кланів Януковича та олігархів. Без цього не буде національного прогресу та успіху», - зазначив народний депутат України Андрій Левус.

За результатом зустрічі з представниками Генпрокуратури Андрій Левус також повідомів, що справа ринку 7 км забирається з обласної прокуратури, яка проявила бездіяльність, і передається в Головне слідче управління Генеральної прокуратури. А кримінальні провадження будуть відновлені вже сьогодні.

Також народні депутати та підприємці ринку зустрілися з Першим заступником Голови Державної фіскальної служби Україні Сергієм Біланом, Головою Служби Безпеки Україні Василем Грицаком та Міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим та передали офіційне звернення.

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