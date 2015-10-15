Генеральна прокуратура відновила кримінальні провадження по рейдерському захопленню ринку "7 кілометр" в Одесі

Члени Асоціації роботодавців Півдня України, Спілки підприємців малого та середнього бізнесу в Одеській області, Громадської ради підприємців промтоварного ринку 7 кілометр, підприємці ринку та громадські активісти вимагають від влади розібратися з ситуацією, що склалася навколо найбільшого українського ринку, який, за інформацією підприємців, був захоплений в рейдерський спосіб Юрієм Іванющенком (Єнакієвським) за часів президентства Януковича.

«Ринок, захоплений в рейдерський спосіб через мережу «смотрящіх», досі стало забезпечує «сім'ю» фінансами і також фінансує сепаратизм», - зазначив Юрій Борщенко, голова Асоціації роботодавців Півдня України.

Він також наголосив, що за часів правління Януковича власники ринку були змушені «подарувати» Юрі Єнакієвському 25% акцій товариства, після чого вони були відсторонені від управління підприємством. З цього моменту були створені тіньові схеми діяльності ринку, а половина прибутків йде на фінансування тероризму в Луганській області.

«ТОВ «Промринок» в 2014 р. придбало у одного підприємств, розташованого в окупованому Луганську, акції на суму 23 млн грн.», - зазначив Юрій Борщенко.

На заході булі присутні понад 300 людей. На підтримку акції підприємців 7 кілометру виступили й народні депутати України Андрій Левус, Сергій Висоцький, Микола Величкович та Володимир Соляр. Вони та ще 21 народних обранців скерували відповідне звернення до правоохоронних органів.

Депутатський корпус вимагає розібратися з цією ситуацію, провести покарати винних, вигнати рейдерів-бандитів з «7-го кілометру», повернути найбільший ринок в Європі законним власникам та вивести його діяльність з тіні».

«Ми беремо це питання на особистий контроль і робитимемо все, щоб ця справа не затягувалася і не була забута, як багато інших гучних.

Україні потрібен новий етап Революції Гідності - законне очищення від мафіозних кланів Януковича та олігархів. Без цього не буде національного прогресу та успіху», - зазначив народний депутат України Андрій Левус.

За результатом зустрічі з представниками Генпрокуратури Андрій Левус також повідомів, що справа ринку 7 км забирається з обласної прокуратури, яка проявила бездіяльність, і передається в Головне слідче управління Генеральної прокуратури. А кримінальні провадження будуть відновлені вже сьогодні.

Також народні депутати та підприємці ринку зустрілися з Першим заступником Голови Державної фіскальної служби Україні Сергієм Біланом, Головою Служби Безпеки Україні Василем Грицаком та Міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим та передали офіційне звернення.