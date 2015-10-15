Порошенко: Держава повинна значно посилити підтримку освіти і науки

Про це глава держави заявив під час урочистого вечора «Києво-Могилянська академія в історії України. Вчора. Сьогодні. Завтра» з нагоди її 400-річчя, передає кореспондент УНІАН.

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«Всі ми знаємо, що зараз Україна переживає складні часи. Але держава повинна значно посилити підтримку освіти і науки, адже розумна молодь – це той фундамент, на якому буде розвиватися наше успішне майбутнє», - сказав президент.

Порошенко зазначив, що одним із найкращих доказів успішності академії є її випускники.

«Мене переповнює гордість, що тут, в столиці, працює один із найстаріших навчальних закладів не лише України, а й усієї Європи», - наголосив глава держави.