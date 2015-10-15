В БПП не відкидають можливості проведення нових парламентських виборів у 2016 році

Таку думку висловив голова фракції БПП Юрій Луценко під час інтерв'ю для телебачення та радіо у Луцьку, повідомляє прес-служба «Блоку Петра Порошенка».

«Люди мають найняти собі депутата, аби відчувати результат від загальних реформ», - заявив Луценко і нагадав, що в результаті децентралізації місцеві бюджети отримали на 30% більше коштів. Зокрема, Луцьк додатково отримав 150 мільйонів гривень. Саме за них вдалося провести облаштування дворів та вулиць.

«Проте суспільство повинне контролювати ці кошти і вимагати, щоб обрані ними депутати контролювали кожну копійку», - наголосив Луценко.

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«Я закликаю вас критикувати депутатів. Це потрібно. Але не потрібно сьогодні розхитувати країну», - додає народний депутат.

За словами Луценка, сьогодні олігархи намагаються розхитати країну, адже їм не вигідна політика влади, зокрема державне фінансування партій.

«Партії отримали бюджет, перевиконувати який вони не мають права. Це унеможливлює скуповування голосів, безумну кількість білбордів та пропаганди. Партіям не потрібно іти до олігархів та просити гроші. Такого більше не буде. Це на 80% припинить політичну корупцію», - пояснив Луценко.

Проте він визнав, що у новому 2016-у році можливі нові парламентські вибори. Однак, політик додав, що їх не можна проводити щороку. До того ж, за словами народного депутата, нині в коаліції є стійка більшість – 250 депутатів, які приймають необхідні для держави закони.