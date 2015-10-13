Популярність "Батьківщини" на місцевих виборах наближається до БПП - опитування

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, представленого сьогодні на прес-конференції в УНІАН керівником центру IFES Ракешем Шарма.

За його словами, коли респондентів запитали, яка ймовірність того, що вони підуть голосувати на місцевих виборах 25 жовтня, 41% сказали, що вони дуже ймовірно будуть голосувати, 30% відповіли, що вони радше всього підуть голосувати, а 23% сказали, що вони або скоріше не підуть, або точно не будуть голосувати.

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Також, згідно з результатами дослідження, більшість українців очікує, що місцеві вибори повинні бути досить вільними і справедливими. Зокрема, коли їх запитали про чесність майбутніх виборів, то 44% сказали, що вони будуть повністю або певною мірою вільними й справедливими, а 21% опитаних відповіли, що вони будуть мати достатньо недоліків, щоб засумніватися в достовірності результатів, при цьому 12% зазначили, що вибори взагалі не будуть вільними і справедливими.

Респондентам також було запропоновано назвати партії, за які вони будуть голосувати на виборах. Серед тих, хто дуже ймовірно буде голосувати, 12,8% мають намір голосувати за "Блок Петра Порошенка "Солідарність", 10,5% проголосували б за "Батьківщину", 8% - за "Самопоміч", 6,4% - за Радикальну партію, 4,1% - за "Опозиційний блок", 3,1% - за "Правий сектор" (що насправді не бере участі у місцевих виборах) і 11% - за інші партії. При цьому відносна більшість (36%) ще не прийняла рішення.

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За словами експерта, незважаючи на те, що підтримка БПП досить добре поширена по всій країні, інші партії і блоки мають регіональні ніші. Зокрема, "Батьківщина" отримує більшу частину своєї підтримки на заході, в центрі і на півночі країни, "Опозиційний блок" отримує майже весь обсяг підтримки виборців в центрі і на півдні, а "Самопоміч" - на заході.

Опитування громадської думки проводилося Міжнародним фондом виборчих систем (IFES) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і охоплював 1588 респондентів, опитаних у період між 12 і 26 вересня 2015 року на всій території України (крім Донбасу і Криму). Похибка не перевищує 2,5% без урахування дизайн-ефекту.