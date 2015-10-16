Обрання України до Радбезу ООН розширює спектр її повноважень в цьому органі - дипломат

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник постійного представника України при ООН під час членства України в Раді безпеки ООН в 2000-2001 роках Маркіян Кулик сьогодні на прес-конференції в Києві.

“Тепер спектр повноважень України як члена ООН розширюється завдяки внесенню тих чи інших питань на розгляд Ради безпеки. Україна формуватиме порядок денний цього орану, безпосередньо братиме участь у переговорах і, що важливо, у переговорах закритих, де саме виробляються всі проекти резолюцій”, - сказав Кулик.

Водночас, за його словами, обрання України непостійним членом Ради безпеки ООН розширює її обов'язки. “Тепер ми вже є одним з 15 членів, які несуть головну відповідальність за підтримання міжнародного миру і безпеки, а тому для нас конфлікти, навіть у віддалених від України точках, стануть ближчими”, - сказав Кулик.

Стосовно конфлікту між Україною і Росією Кулик зазначив, що у України з'являться додаткові можливості для просування тих питань, рішення щодо яких Україна хотіла б ухвалити в Ради безпеки ООН.

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“Не варто, мабуть, зациклюватись на українсько-російському протистоянні за час членства, порядок денний достатньо широкий. І Україні треба займати ту позицію, яка їй вигідна. Наприклад, на порядку денному є питання боротьби з тероризмом, і очевидно, що оцінки, хто такі терористи, будуть проводитися через розгляд цього питання, вигідні нам, це також сприятиме зміцненню позицій України”, - сказав Кулик.

Він зазначив, що Рада безпеки ООН - це форум, через який доноситься позиція до світової громадськості, і це також додатковий важіль не тільки прямого юридичного тиску, але й морального, який не слід недооцінювати. За словами Кулика, внески України до статуту ООН залишаться такими ж самими. Він також зазначив, що Україна вже четвертий раз обирається до Ради безпеки ООН і другий раз за часів незалежності.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня на 70-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй Україну обрали непостійним членом Ради безпеки ООН на 2016-2017 роки. “За” проголосувало 177 країн.