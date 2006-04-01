Підсумки голосування до Вінницької міськради
За остаточними підсумками голосування Блок Юлії Тимошенко, політична партія "Народний союз "Наша Україна", Соціалістична партія, Партія регіонів, партія "Віче" та Комуністична партія проходять до Вінницької міськради, долаючи 3-відсотковий бар’єр.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні міської виборчої комісії заявив її голова Валерій КОЖУХАР.
Відповідно до результатів голосування, БЮТ має у своєму активі 31,74%, або 58,525 тис. голосів, НСНУ – 9,83%, або 18,128 тис. голосів, СПУ – 5,73%, або 10,571 тис. голосів, Партія регіонів – 5,41%, або 9,986 тис. голосів, "Віче" – 3,26%, або 6,017 тис. голосів, КПУ – 3,19%, або 5,896 тис. голосів.
Не подолали 3-відсотковий бар’єр Опозиційний блок "НЕ ТАК!" – 2,81%, блок Наталії Вітренко "Народна опозиція" – 2,52%, блок Юрія Кармазіна – 2,48%, інші партії та блоки набрали менше 2% голосів виборців, проти всіх проголосували 7,62% виборців з 184,377, що взяли участь у виборах.