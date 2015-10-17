Меркель: Уряд Яценюка робить дуже мужні кроки

"Україна ступила на сміливий шлях", - заявила вона у спеціальному інтерв’ю напередодні Українсько-німецького інвестиційного форуму, який відбудеться 23 жовтня в Берліні.

"Я радію нагоді зустрітися з моїм колегою Арсенієм Яценюком. Ми довго планували цю економічну конференцію. І я також сподіваюся, що вона буде успішною, тому що Україна ступила на сміливий шлях", - сказала вона.

Федеральний канцлер зазначила, Україна прагне наблизитися до Європейського Союзу, у рамках Східного партнерства було укладено угоду про асоціацію.

"І тепер має відбутися оновлення економіки. І це на фоні того, що Крим був протиправно анексований, а також як і раніше зберігається крихке положення у Донецькому та Луганському регіонах, які окуповані сепаратистами за допомоги російської сторони, внаслідок чого Україна має ускладнення. Все це робить економічну ситуацію, звичайно, дуже складною. І тому я сподіваюся, що ця економічна конференція дійсно буде підтримкою на шляху України", - зазначила вона.

Меркель підкреслила, що Україна отримала програму від Міжнародного валютного фонду – з досить жорсткими умовами: "Однак, я сподіваюся, що в довгостроковій перспективі будуть створені умови для успішних реформ; саме у процесі цього й знаходиться зараз Україна".

Вона підкреслила, що Німеччина готова допомогти за рахунок власних промислових ресурсів і підприємств, готових інвестувати у разі, якщо правові рамкові умови буде виконано.

"І тут Україні ще багато треба зробити. Уряд Арсенія Яценюка теж це робить, вдаючись до дуже мужніх кроків. Необхідно ослабити домінуючу роль олігархів, забезпечити прозорість, потрібна боротьба з корупцією. І все це – дуже важливі рамкові умови, на які звертатимуть увагу інвестори – особливо, звичайно, німецькі", - додала вона.